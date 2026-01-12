Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsGold was found while digging a foundation in a village in Karnataka ASI officials revealed
कर्नाटक के गांव में नींव खोदते वक्त मिला सोना, ASI के अधिकारियों ने बताई 'खजाने' की सच्चाई

कर्नाटक के गांव में नींव खोदते वक्त मिला सोना, ASI के अधिकारियों ने बताई 'खजाने' की सच्चाई

संक्षेप:

कर्नाटक के एक गांव में मकान की नींव खोदते वक्त सोने के गहने मिले थे। एएसआई की टीम ने दौरा किया और कहा कि यह कोई खजाना नहीं है बल्कि पहले के लोग अपने धन को ऐसे ही छिपा दिया करते थे।

Jan 12, 2026 12:25 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक के गडग में अपनी वास्तुकला विरासत के लिए मशहूर गांव लक्कुंडी में एक घर के विस्तार के लिए नींव खोदते समय मिला सोना 'खजाना नहीं है'। एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) धारवाड़ सर्कल के वरिष्ठ पुरातत्वविद् रमेश मुलिमानी ने सोने से भरा तांबे का बर्तन मिलने के एक दिन बाद उस जगह का दौरा किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुलिमानी ने कहा, 'यह कोई खजाना नहीं है... यहां से मिले कई गहने टूटे हुए हैं। वे घर के किचन में मिले थे। पहले, हमारे पूर्वज गहनों को किचन के चूल्हे के पास गाड़कर छिपाते थे... यह पहले एक चलन था और अब जो मिला है, वह भी वैसा ही लगता है।' उन्होंने कहा, 'गहने कितने पुराने है इसका पता लगाना जरूरी है। कई टूटे हुए हैं। अगर सिक्के मिलते, तो हम अंदाजा लगा पाते कि वे किस समय के थे।'

उन्होंने कहा कि सोने को अब राजकोष में सुरक्षित रखा गया है। सरकार ने 470 ग्राम सोने को अपने कब्जे में ले लिया है जिसमें हार, चूड़़ी और झुमके जैसे अलग-अलग तरह के गहने शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, आठवीं कक्षा के एक छात्र ने तांबे के बर्तन में गहने देखे।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) रोहन जगदीश ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, 'लड़के ने ईमानदारी से गांव के बड़े-बुजुर्गों को बताया। जानकारी मिलते ही अलग-अलग विभाग के अधिकारी और जांच करने वाले मौके पर पहुंचे। बर्तन में 22 चीजें रखी थीं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है।'

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।