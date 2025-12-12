Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Gold Silver Price Today: चांदी ने बना दिया इतिहास, सोना कहां तक पहुंचा? Gold Rate Today

Gold Silver Price Today: चांदी ने बना दिया इतिहास, सोना कहां तक पहुंचा? Gold Rate Today

संक्षेप:

देश में सोने और चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच चांदी अपने अबतक के रिकॉर्ड हाई स्तर को छू चुकी है । चांदी की कीमत 2 लाख को पार कर चुकी है । इस तरह से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सोने और चांदी दोनों की कीमतों ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है

Dec 12, 2025 11:32 pm ISTPrashant Ruhela लाइव हिन्दुस्तान
Prashant Ruhela

लेखक के बारे में

Prashant Ruhela
प्रशांत रूहेला पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान मैंने S1 News Channel, TV100, SMBC Insight, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन और वनइंडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। खबरों की सटीकता, निष्पक्षता और गहराई मेरी पत्रकारिता की पहचान रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही शोभित यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में एमबीए किया है, जिससे आर्थिक और व्यावसायिक खबरों की बेहतर समझ विकसित हुई। डिजिटल और टीवी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के अनुभव ने मुझे बदलते मीडिया परिदृश्य को समझने और हर नई चुनौती को अवसर में बदलने का दृष्टिकोण दिया है। और पढ़ें
