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TMC नेता के घर पर 'सोने की खान', सब्यसाची की दोस्त के पास मिला खजाना; देखते रह गए अधिकारी

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूर्व मेयर सब्यसाची की करीब महिला दोस्त टीना साहा के घर पर कई किलो सोना मिला है। इतना सोना देखकर पुलिस अधिकारी भी चकरा गए।

TMC नेता के घर पर 'सोने की खान', सब्यसाची की दोस्त के पास मिला खजाना; देखते रह गए अधिकारी

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। टीएमसी के पूर्व मेयर सब्यासाची दत्ता की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी एक करीबी टीना भौमिक साहा के घऱ से इतना सोना मिला की पुलिस भी चकरा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सब्यासाची से पूछताछ के दौरान ही सुराग मिले थे इसके बाद टीना के नादिया जिला स्थित घर पर छापा मारा गया। टीना और उनके पिता के घर से 3 किलो सोना मिला है।

मिला 'सोने की खान जैसा खजाना

सब्यसाची दत्ता को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और इसी पूछताछ में टीना साहा का भी नाम आ गया। बताया गया कि सब्यसाची ने ही नादिया जिला परिषद की सदस्य टीना भौमिक साहा का नाम लिया था। इसके बाद नजीरपुर स्थित उनके घर पर छापा मारा गया।

पुलिस ने टीना साहा और उनके पिता कंचन भौमिक के घर पर रेड की। रात में दो बजे छापेमारी शुरू हुई और 5 बजे तक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान दो घरों में मिलाकर करीब 3 किलो सोना मिला। इतना सोना देखकर पुलिस वालों की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। जानकारी के मुताबिक बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपये है। छापेमारी के दौरान टीना और उनके पिता दोनों ही घर पर नहीं थे।

सोना खरीदते थे सब्यसची?

सब्यसाची दत्ता और टीना साहा बहुत हीकरीबी माने जाते हैं। पुलिस का कहना है कि संभव है कि अपनी काली कमाई से सब्यसाची सोना खरीदते रहे हों। सब्यसाची के फ्लैट और बैंक लॉकर से भी करीब साढ़े तीन किलो सोना मिला था। टीना के पिता नाजीरपुर में ही कपड़ो की दुकान चलाते हैं। ऐसे में इतना ज्यादा सोना मिलना बड़ी धांधली की ओर इशारा करता है। सब्यसाची और टीना के बाद कई अन्य नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

किसका है इतना सोना

पुलिस इस मामले कि विस्तृत जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह सोना टीना का ही था या फिर सब्यसाची का था। अगर टीना का है तो इतना सोना कैसे जमा किया गया। उनकी क्या कोई ऐसी संपत्ति है जिसको बेचकर सोना खरीदा गया हो। जल्द ही पुलिस टीना से पूछताछ करने के लिए उन्हें नोटिस भेज सकती है। सब्यसाची के कई करीबियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। यह मामला काफी बड़ा है और बंगाल की सियासत में एक बड़ा भूचाल ला सकता है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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