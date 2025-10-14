Hindustan Hindi News
बीमारी ठीक करने के लिए अनुष्ठान का बहाना, नाबालिग लड़की से रेप; धर्मगुरु गिरफ्तार

संक्षेप: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक स्वयंभू धर्मगुरु को एक नाबालिग लड़की की बीमारी ठीक करने के लिए अनुष्ठान करने के बहाने कथित तौर पर उसका यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

Tue, 14 Oct 2025 09:16 PMDeepak भाषा, हैदराबाद
तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक स्वयंभू धर्मगुरु को एक नाबालिग लड़की की बीमारी ठीक करने के लिए अनुष्ठान करने के बहाने कथित तौर पर उसका यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने लड़की के परिवार को विश्वास दिलाया था कि वह उसे ठीक कर सकता है।

पहले नदी के किनारे अनुष्ठान
नौ अक्टूबर को उसने निर्मल जिले में एक नदी के किनारे कुछ अनुष्ठान किया। दो दिन बाद (11 अक्टूबर की रात) वह आदिलाबाद शहर में परिवार के घर पर रुका और दावा किया कि लड़की के पूरी तरह ठीक होने के लिए उसके साथ अकेले में कुछ और अनुष्ठान करने की जरूरत है। जब परिवार दूसरे कमरे में इंतजार कर रहा था तो उसने कथित तौर पर नाबालिग का यौन शोषण किया।

लड़की को दी चेतावनी
इसके बाद उसने लड़की से घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी तथा कहा कि ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।