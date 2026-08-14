गॉड सेव द किंग न गाया जाए, पहले स्वतंत्रता दिवस पर ब्रिटिश अफसर ने सुनाया था फरमान
महाराष्ट्र लोक भवन में मौजूद अभिलेखों के अनुसार, भारत सरकार ने नए डोमिनियन के गठन के अवसर पर 15 और 16 अगस्त को अवकाश घोषित किया था। इन अभिलेखों को सरकारी जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशिकर ने देखा।
राष्ट्रीय ध्वज के लिए खादी कपड़ा जुटाएं, स्कूली बच्चों में मिठाइयां बांटें और गॉड सेव द किंग न गाने दें- ये निर्देश तत्कालीन बॉम्बे राज्य के मुख्य सचिव सर इवॉन होप टॉन्टन ने भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी किए थे। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में अभिलेखीय दस्तावेजों से 1947 में पहले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और समारोहों की झलक मिलती है। महाराष्ट्र लोक भवन में मौजूद अभिलेखों के अनुसार, भारत सरकार ने नए डोमिनियन के गठन के अवसर पर 15 और 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इन अभिलेखों को सरकारी जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशिकर ने देखा।
उमेश काशिकर ने कहा, 'विडंबना यह है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित कई आदेश एक नाइटहुड से सम्मानित ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी ने जारी किए थे।' अभिलेखों से पता चलता है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां करीब दो सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थीं। 29 जुलाई 1947 को जारी एक आदेश में सर टॉन्टन ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि 15 अगस्त को प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को मिठाइयां दी जाएं, जिन पर प्रति बच्चे छह आने से अधिक खर्च न हो। आदेश में प्राथमिक विद्यालयों में पौधारोपण करने और बच्चों को छोटे बैज वितरित करने का भी निर्देश दिया गया था।
'ध्वज को खद्दर से बनाया जाए'
5 अगस्त को जारी एक अन्य आदेश राष्ट्रीय ध्वज के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त के लिए ध्वज को खद्दर से बनाया जाए। कलेक्टरों को ध्वजों की व्यवस्था के लिए स्थानीय कांग्रेस नेताओं की सहायता लेने की भी सलाह दी गई थी। इन्हीं निर्देशों में सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस परेड का समय शाम 6 बजे निर्धारित किया गया था, ताकि यह दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों के साथ एक समय पर हो। निर्देशों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया था। 11 अगस्त को जारी आदेश समारोह में बजाए जाने वाले संगीत से संबंधित था। प्रशासन ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य का गान गॉड सेव द किंग 15 अगस्त को न ही बजाया जाए और न ही गाया जाए।
वंदे मातरम् गाने पर कोई आपत्ति नहीं
आदेश में यह भी कहा गया कि वंदे मातरम् बजाने या गाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। नए राष्ट्रगान के संबंध में आदेश बाद में जारी किए जाने थे। 15 और 16 अगस्त को बॉम्बे सरकार में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया गया था। काशिकर ने कहा, 'इन अभिलेखीय दस्तावेजों को दोबारा देखने से हमें यह स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस को बॉम्बे में किस तरह योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया गया था। ये आदेश उस राष्ट्र की भावना को दर्शाते हैं, जो एक नए युग में प्रवेश कर रहा था।' बॉम्बे के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन कोलविल स्वतंत्रता के बाद भी अपने पद पर बने रहे। उन्होंने 6 जनवरी 1948 को पद छोड़ा, जब राजा महाराज सिंह बॉम्बे के पहले भारतीय गवर्नर बने।
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