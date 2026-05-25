5 लाख तक की बकरियां… 12 लाख के बैल; बकरीद से पहले पशु बाजारों में महंगाई का तांडव

इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बकरीद की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार पशु बाजारों में कीमतों ने सबको चौंका दिया है। जहां सामान्य बकरियां 5 लाख रुपये तक और कुर्बानी वाले बैल 12 लाख रुपये तक की कीमत पर पहुंच गए हैं…

इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक ईद-उल-अजहा (बकरीद या कुर्बानी ईद) की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, लेकिन इस बार पशु बाजारों में कीमतों ने सबको चौंका दिया है। जहां सामान्य बकरियां 5 लाख रुपये तक और कुर्बानी वाले बैल 12 लाख रुपये तक की कीमत पर पहुंच गए हैं, वहीं खरीदार हैरानी और निराशा के साथ बाजारों का रुख कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुद्रास्फीति, चारे की आसमान छूती कीमतें, ईंधन महंगाई और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव ने मिलकर पशुधन व्यापार को महंगा बना दिया है।

कब है बकरीद? ईद-उल-अजहा इस्लामी कैलेंडर के जुल हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। यह त्योहार हजरत इब्राहिम (अलैहिस्सलाम) की अल्लाह के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता की याद दिलाता है, जब उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। इस अवसर पर मुसलमान दुनिया भर में पशु कुर्बानी कर गरीबों और जरूरतमंदों में मांस बांटते हैं। इस साल सऊदी अरब, कुवैत, कतर, जॉर्डन, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में बकरीद 27 मई 2026, बुधवार को मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों में चांद के दीदार के आधार पर यह 28 मई 2026 ( गुरुवार ) को मनाई जाएगी।

भारत के मवेशी बाजारों में रिकॉर्ड उछाल भारत में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों के पशु बाजार इन दिनों खचाखच भरे हुए हैं। सुबह से शाम तक खरीदारों और विक्रेताओं की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन हर कोई कीमत सुनकर सिर पकड़ ले रहा है।

हाल-ए-दिल्ली बाजार रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद, जाफराबाद, ओखला और शाहदरा के प्रसिद्ध पशु मंडियों में छोटी-मोटी बकरियां 25000 से 2 लाख रुपये के बीच बिक रही हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध सोजत और जमुनापारी नस्ल की प्रीमियम बकरियां तो 3 लाख से 5 लाख रुपये तक पहुंच गई हैं। कुर्बानी के लिए चुने जाने वाले भारी-भरकम बैलों की कीमत 1 लाख से शुरू होकर 8 लाख रुपये तक जा पहुंची है। बताया जा रहा है कि कुछ दुर्लभ और बेहतरीन नस्ल के बैल इससे भी महंगे बिक रहे हैं।

मुंबई का क्या है हाल? देश का सबसे बड़ा पशु व्यापार केंद्र देवनार बाजार में खूब चहल-पहल देखी जा रही है। यहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हजारों पशु यहां लाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देवनार बाजार में सामान्य बकरियां 30000 से 80000 रुपये में मिल रही हैं, जबकि बेहतरीन प्रीमियम बकरियां 7 लाख से 10 लाख रुपये तक बिक रही हैं। वहीं, भारी वजन वाले बैल 2 लाख से 12 लाख रुपये के बीच के दामों पर उपलब्ध हैं। व्यापारी बता रहे हैं कि इस बार मांग बढ़ने के साथ-साथ सप्लाई पर भी दबाव है।

इसके अलावा लखनऊ और कानपुर में सिरोही, कमोरी और बारबरी नस्लों की भारी मांग है। वहीं, हैदराबाद और राजस्थान के बाजारों में लंबे कद-काठी वाले पशुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से भी पशु दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े बाजारों की ओर रवाना हो रहे हैं।

कीमतों में इजाफा क्यों? व्यापारियों और पशु पालकों का कहना है कि इस साल कीमतों में 20 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में इजाफा होने की मुख्य वजहें ये हैं...

चारे (फीड) की कीमतों में भारी उछाल

डीजल-पेट्रोल की महंगाई से परिवहन लागत बढ़ा

आयातित पशु आहार और दवाओं की बढ़ती लागत

पश्चिम एशिया में जारी तनाव से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित

मुद्रास्फीति और कुल परिचालन खर्च में वृद्धि दिल्ली के एक बड़े पशु व्यापारी ने बताया कि पिछले साल जो बैल 4-5 लाख में बिक रहा था, वह इस बार 8-10 लाख का हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि चारा महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग दोगुना हो गया है। यही कारण है कि कीमतों में भारी इजाफा हुआ है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी महंगाई की मार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही महंगाई की मार है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी हाल बेहाल है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बाजारों में बकरियां 90000 से 125000 पाकिस्तानी रुपये (लगभग 27,000 से 38,000 भारतीय रुपये) में बिक रही हैं। चारे की कमी और मुद्रास्फीति ने बाजार को और महंगा बना दिया है। वहीं, बांग्लादेश के ढाका समेत प्रमुख शहरों में पशु व्यापारियों का अनुमान है कि इस वर्ष कीमतों में 15 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ईंधन, चारा और खराब मौसम ने मिलकर लागत बढ़ा दी है, फिर भी बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ दिख रही है।