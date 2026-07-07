थार पर सवार नहीं हो सकेंगे गोवा के टूरिस्ट, रेंटल कार पर सरकारी ब्रेक की तैयारी

गोवा की यात्रा करने वाले पर्यटकों के बीच थार वाहन काफी लोकप्रिय है। हालांकि, अब गोवा सरकार रेंटल कार में थार को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है और जल्द ही नए लाइसेंस पर रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

गोवा जा रहे थार के शौकीनों को जल्द ही झटका लग सकता है। दरअसल, खबरें हैं कि राज्य सरकार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नए रेंटल वाहनों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में किराये के लिए नई थार को लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, इसे लेकर अंतिम फैसला अब तक नहीं लिया गया है।

गोवा के ट्रांसपोर्ट मंत्री मौविन गोडिन्हो ने किराये की थार पर नई पाबंदियों के संकेत दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात है, तो कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। हम बढ़ते हादसों को लेकर चिंतित है और इनपर रोक लगाने को लेकर चर्चाएं की गईं हैं।'

थार पर लगेंगे ब्रेक! रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने किराये के वाहनों के लिए नए लाइसेंस को लेकर कहा, जहां तक थार की बात है, तो हम थार गाड़ियों के लिए लाइसेंस पर रोक लगाने जा रहे हैं...। इसे अगले STA यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग में उठाया जाएगा और वो फैसला लेंगे कि क्या कार्रवाई की जानी है।'

उन्होंने कहा, 'हम एसटीए से इसपर कार्रवाई की सिफारिश करेंगे और किराये के थार वाहनों के लिए आगे शायद अनुमति नहीं दी जाएगी। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और कंट्रोल नहीं है...।'

और भी होगी सख्ती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नशे में गाड़ी चलाने पर तुरंत गिरफ्तारी भी की जाएगी।

थार वाहनों के कारण हादसे मई में ही उत्तर गोवा में 32 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। उन्हें एक पर्यटक ने किराये के थार वाहन से टक्कर मार दी थी। उस हादसे में एक नाबालिग को चोटें भी आईं थीं। जांच में सामने आया था कि आरोपी ड्राइवर हादसे के समय नशे में था। वहीं, फरवरी में 65 वर्षीय बुजुर्ग की भी इसी तरह से मौत हुई थी। तब एक पर्यटक ने थार से उनकी कार में टक्कर मार दी थी।

गोवा में बढ़े टूरिस्ट पीटीआई भाषा के अनुसार, गोवा में इस वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान रेल मार्ग से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और इस अवधि में लगभग 20 लाख पर्यटक रेल से तटीय राज्य पहुंचे।