क्या गोवा में बीफ पर लगने वाली है पाबंदी? पर्यटन मंत्री बोले- आप जो खाना चाहते हो...

रोहन खुंटे ने इस सवाल का जवाब देते हुए गोवा की अनूठी संस्कृति और एकता पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि गोवा का सामाजिक ताना-बाना एकजुटता वाला है, जहां विभिन्न समुदाय के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और व्यंजनों में हिस्सा लेते हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 12:42 PM
क्या गोवा में बीफ पर पूरी तरह से पाबंदी लगने वाली है? राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे से यह सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य सरकार का बीफ पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोवा की आतिथ्य भावना में खाने-पीने की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द अहम स्थान रखता है, भले ही राज्य को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र 'दक्षिण का काशी' के रूप में विकसित करने की तैयारी हो। खुंटे से पूछा गया था कि क्या आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में गोवा में बीफ पर प्रतिबंध जैसी पाबंदियां लगाई जाएंगी? जो राज्य के कई निवासियों और पर्यटकों की ओर से खाया जाता है।

रोहन खुंटे ने इस सवाल का जवाब देते हुए गोवा की अनूठी संस्कृति और एकता पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि गोवा का सामाजिक ताना-बाना एकजुटता वाला है, जहां विभिन्न समुदाय के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और व्यंजनों में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा, 'गोवा में हम सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते हैं। चाहे दीवाली हो, चतुर्थी हो या क्रिसमस। हम एक-दूसरे के घर जाते हैं और एक-दूसरे के व्यंजनों का आनंद लेते हैं।' उन्होंने कहा कि हम हर समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाबंदी जैसे विचार यहां आएं, जब तक कि मीडिया इसे उठाना न चाहे।

पाबंदी वाले सवाल पर क्या बोले मंत्री

पर्यटन मंत्री ने आश्वासन दिया कि गोवा में आने वाले पर्यटकों पर कोई खानपान संबंधी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का नजरिया विकल्प देने वाला है, न कि पाबंदियां लगाना। उन्होंने कहा, 'गोवा सरकार की ओर से मैं पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता हूं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि गोवा आने वाले पर्यटक के पास कई विकल्प हैं। वे जो चाहें, चुन सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि यहां किसी भी चीज पर प्रतिबंध नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं।' खुंटे ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैं आपको जबरदस्ती खाने के लिए नहीं कहूंगा। आप जो खाना चाहते हैं, खाइए और मजे करिए।' उन्होंने स्वतंत्रता और विकल्प के विचार को भारत की पारंपरिक आतिथ्य भावना से जोड़ा।

