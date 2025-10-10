क्या गोवा में बीफ पर लगने वाली है पाबंदी? पर्यटन मंत्री बोले- आप जो खाना चाहते हो...

रोहन खुंटे ने इस सवाल का जवाब देते हुए गोवा की अनूठी संस्कृति और एकता पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि गोवा का सामाजिक ताना-बाना एकजुटता वाला है, जहां विभिन्न समुदाय के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और व्यंजनों में हिस्सा लेते हैं।

क्या गोवा में बीफ पर पूरी तरह से पाबंदी लगने वाली है? राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे से यह सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य सरकार का बीफ पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोवा की आतिथ्य भावना में खाने-पीने की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द अहम स्थान रखता है, भले ही राज्य को आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र 'दक्षिण का काशी' के रूप में विकसित करने की तैयारी हो। खुंटे से पूछा गया था कि क्या आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में गोवा में बीफ पर प्रतिबंध जैसी पाबंदियां लगाई जाएंगी? जो राज्य के कई निवासियों और पर्यटकों की ओर से खाया जाता है।

रोहन खुंटे ने इस सवाल का जवाब देते हुए गोवा की अनूठी संस्कृति और एकता पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि गोवा का सामाजिक ताना-बाना एकजुटता वाला है, जहां विभिन्न समुदाय के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और व्यंजनों में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा, 'गोवा में हम सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते हैं। चाहे दीवाली हो, चतुर्थी हो या क्रिसमस। हम एक-दूसरे के घर जाते हैं और एक-दूसरे के व्यंजनों का आनंद लेते हैं।' उन्होंने कहा कि हम हर समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाबंदी जैसे विचार यहां आएं, जब तक कि मीडिया इसे उठाना न चाहे।