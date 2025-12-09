Goa Nightclub Fire: इधर यात्री परेशान, उधर नाइट क्लब के मालिक इंडिगो की फ्लाइट से भाग गए फुकेत

संक्षेप: गोवा पुलिस की अपील पर लूथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जब अधिकारियों ने मुंबई में आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया, तो पता चला कि दोनों इंडिगो की 6E 1073 फ्लाइट से रविवार सुबह 5:30 बजे फुकेत के लिए रवाना हो गए।

भारत इन दिनों विमानन संकट से जूझ रहा है, जिसमें हजारों यात्री हवाईअड्डों पर फंसे हुए हैं। लेकिन, गोवा के एक नाइट क्लब के मालिक (लूथरा बंधु) इंडिगो की फ्लाइट से देश से बाहर भाग गए। बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भयानक आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा पुलिस के अनुसार, नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों ने आग लगने के कुछ ही घंटे बाद 7 दिसंबर को फुकेत के लिए फ्लाइट पकड़ ली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोवा पुलिस की अपील पर लूथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जब अधिकारियों ने मुंबई में आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया, तो पता चला कि दोनों इंडिगो की 6E 1073 फ्लाइट से 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे फुकेत के लिए रवाना हो गए थे, जो आग लगने वाली घटना के कुछ ही घंटों बाद था। नाइट क्लब में आग शनिवार की देर रात लगी थी, जो पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इस हादसे में 20 स्टाफ मेंबर और 5 पर्यटकों की मौत हो गई। पांच अन्य घायलों का इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में चल रहा है।