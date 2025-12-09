Goa Nightclub Fire: इधर यात्री परेशान, उधर नाइट क्लब के मालिक इंडिगो की फ्लाइट से भाग गए फुकेत
भारत इन दिनों विमानन संकट से जूझ रहा है, जिसमें हजारों यात्री हवाईअड्डों पर फंसे हुए हैं। लेकिन, गोवा के एक नाइट क्लब के मालिक (लूथरा बंधु) इंडिगो की फ्लाइट से देश से बाहर भाग गए। बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भयानक आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा पुलिस के अनुसार, नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। इन दोनों ने आग लगने के कुछ ही घंटे बाद 7 दिसंबर को फुकेत के लिए फ्लाइट पकड़ ली।
गोवा पुलिस की अपील पर लूथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जब अधिकारियों ने मुंबई में आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया, तो पता चला कि दोनों इंडिगो की 6E 1073 फ्लाइट से 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे फुकेत के लिए रवाना हो गए थे, जो आग लगने वाली घटना के कुछ ही घंटों बाद था। नाइट क्लब में आग शनिवार की देर रात लगी थी, जो पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इस हादसे में 20 स्टाफ मेंबर और 5 पर्यटकों की मौत हो गई। पांच अन्य घायलों का इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में चल रहा है।
दिल्ली वाले घर पर नहीं मिले दोनों
पुलिस टीमों को दिल्ली भेजा गया ताकि उनके दर्ज पता पर छापेमारी की जा सके, लेकिन वे गायब थे। जब उन्हें नहीं पाया गया तो उनके घरों पर नोटिस चिपकाए गए, जिससे इनके जांच से बचने का पता चलता है। गोवा पुलिस ने नाइट क्लब कर्मचारी भरत कोहली की ट्रांजिट रिमांड भी सुरक्षित कर ली है और उसे आगे पूछताछ के लिए राज्य में लाया जा रहा है। इस बीच, सभी 25 मृतकों के पोस्टमॉर्टम पूरे हो गए हैं और उनके शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। बता दें कि इंडिगो ने सोमवार को छह मेट्रो हवाईअड्डों से 562 फ्लाइटें रद्द की हैं, जिनमें से 150 कैंसिलेशन केवल बेंगलुरु एयरपोर्ट से थे।