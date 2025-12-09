Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
यात्री परेशान थे, गोवा नाइट क्लब के मालिक आग लगने के बाद इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड कैसे भाग गए

Dec 09, 2025 05:33 pm IST
गोवा के अर्पोरा गांव में स्थित नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के महज 5 घंटे बाद ही क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और उनके भाई गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए। गोवा पुलिस को रविवार रात 12:04 बजे आग लगने की पहली सूचना मिली थी। उस वक्त शनिवार की रात की पार्टी चल रही थी और क्लब में भारी भीड़ थी। लेकिन जैसे ही लूथरा भाइयों को घटना की खबर लगी, वे सुबह 5:30 बजे दिल्ली से फुकेत जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 में सवार हो गए। फ्लाइट ट्रैकर के अनुसार, यह उड़ान रविवार सुबह करीब 11 बजे फुकेत पहुंच गई।

इंडिगो पिछले 2 दिसंबर से पायलटों के वर्क-ऑवर नियमों और दूसरे कारणों से बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर रही है, लेकिन उसकी करीब 40 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर इसका असर नहीं पड़ा था। सोमवार को गोवा पुलिस जब लुथरा बंधुओं के दिल्ली स्थित घर पहुंची तो पता चला कि वे पहले ही भाग चुके हैं। गोवा पुलिस ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ रविवार शाम को ही ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन (BoI) के जरिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन तब तक वे देश छोड़ चुके थे।

थाई अधिकारियों से संपर्क में एजेंसियां

गोवा पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी व डिप्टी एसपी नीलेश राणे ने कहा, 'मुंबई स्थित ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन से संपर्क करने पर पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर तड़के 5:30 बजे 6E 1073 फ्लाइट से फुकेत चले गए थे। घटना आधी रात के आसपास हुई थी। इतनी जल्दी भागना उनके पुलिस जांच से बचने के इरादे को दर्शाता है।' इसी बीच, सौरभ लूथरा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कहा, 'मैनेजमेंट इस दुखद घटना में हुई मौत से गहरा दुख और सदमा महसूस कर रहा है। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी।' फिलहाल, भारतीय एजेंसियां थाई अधिकारियों से संपर्क में हैं ताकि दोनों भाइयों का ठिकाना पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उन्हें जल्द से जल्द डिपोर्ट कराने की कोशिश की जा रही है।

