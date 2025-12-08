गोवा नाइट क्लब में आग लगने के बाद थाईलैंड भाग गए मालिक, लूथरा भाइयों पर क्या बोली पुलिस

संक्षेप: आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस की अपील पर खुफिया ब्यूरो की ओर से 7 दिसंबर तक उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। अधिकारी ने कहा कि मुंबई स्थित आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया गया।

गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटे बाद ही उसके मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी। सीनियर अधिकारी ने बताया, ‘गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।’ पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल हैं, जिनमें से चार दिल्ली से थे। 5 घायलों का सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज जारी है।

आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस की अपील पर खुफिया ब्यूरो (BOI) की ओर से 7 दिसंबर तक उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। अधिकारी ने कहा कि मुंबई स्थित आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया गया। यह पाया गया कि दोनों आरोपी आग लगने की घटना के तुरंत बाद फुकेत के लिए इंडिगो की 6E 1073 उड़ान में सवार हो गए थे। उन्होंने बताया कि गोवा पुलिस ने आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी के लिए तुरंत एक टीम दिल्ली भेज दी थी।