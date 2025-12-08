Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
गोवा नाइट क्लब में आग लगने के बाद थाईलैंड भाग गए मालिक, लूथरा भाइयों पर क्या बोली पुलिस

गोवा नाइट क्लब में आग लगने के बाद थाईलैंड भाग गए मालिक, लूथरा भाइयों पर क्या बोली पुलिस

आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस की अपील पर खुफिया ब्यूरो की ओर से 7 दिसंबर तक उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। अधिकारी ने कहा कि मुंबई स्थित आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया गया।

गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटे बाद ही उसके मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। यह जानकारी पुलिस ने सोमवार को दी। सीनियर अधिकारी ने बताया, ‘गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सीबीआई के इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।’ पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल हैं, जिनमें से चार दिल्ली से थे। 5 घायलों का सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज जारी है।

आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गोवा पुलिस की अपील पर खुफिया ब्यूरो (BOI) की ओर से 7 दिसंबर तक उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। अधिकारी ने कहा कि मुंबई स्थित आव्रजन ब्यूरो से संपर्क किया गया। यह पाया गया कि दोनों आरोपी आग लगने की घटना के तुरंत बाद फुकेत के लिए इंडिगो की 6E 1073 उड़ान में सवार हो गए थे। उन्होंने बताया कि गोवा पुलिस ने आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी के लिए तुरंत एक टीम दिल्ली भेज दी थी।

घर के गेट पर लगाई नोटिस

सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘चूंकि वे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके घर के गेट पर कानून की उचित धाराओं के तहत एक नोटिस चिपका दिया गया। इससे पुलिस जांच से बचने की उनकी मंशा का पता चलता है।’ गोवा पुलिस ने क्लब के एक कर्मचारी भरत कोहली की ट्रांजिट रिमांड ली है और उसे गोवा ला रही है। उन्होंने बताया कि सभी 25 मृतकों का पोस्टमॉर्टम हो चुका है और शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। अब तक, गोवा पुलिस ने इस मामले में क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली के सब्जी मंडी निवासी भरत कोहली को भी हिरासत में लिया है, जो नाइटक्लब के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार था।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
