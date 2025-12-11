गोवा अग्निकांड में बड़ा ऐक्शन, थाइलैंड में दबोचे गए लूथरा ब्रदर्स, लाए जा रहे भारत

संक्षेप: गोवा के नाइटक्लब में लगी आग के मामले में लूथरा ब्रदर्स को थाइलैंड में अरेस्ट कर लिया गया है। अब इन लोगों को भारत लाया जा रहा है और उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन लोगों के पासपोर्ट को पहले ही निलंबित कर दिया गया था।

गोवा के नाइटक्लब में लगी आग के मामले में लूथरा ब्रदर्स को थाइलैंड में अरेस्ट कर लिया गया है। अब इन लोगों को भारत लाया जा रहा है और उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत में ही इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चलेगी। फिलहाल विदेश मंत्रालय इनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त करने पर भी विचार कर रहा है, जिसकी मांग गोवा सरकार की ओर से की गई है। 6 दिसंबर की रात को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस अग्निकांड के तुरंत बाद ही लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इनकी तलाश तब से ही जारी थी और चर्चा थी कि ये थाइलैंड में जाकर छिपे हैं। अंत में एजेंसियों ने दोनों को वहीं से पकड़ लिया है। अब इनके प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू हो गई है। गोवा पुलिस की जांच के अनुसार दोनों ने तब फ्लाइट की बुकिंग करा ली और देश छोड़कर भाग निकले, जबकि बचाव दल आग बुझाने में जुटे थे। इस तरह इनके नाइटक्लब में जिंदा जले लोगों की लाशें जल ही रही थीं और ये भाग निकले। अधिकारियों का कहना है कि सौरभ और गौरव ने 7 दिसंबर की रात को 1:17 बजे मेक माय ट्रिप पर फ्लाइट की बुकिंग की थी।

एक अधिकारी के अनुसार बचाव दल जब अंदर फंसे लोगों को निकालने का रास्ता खोज रहा था और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे थे तो ये दोनों भाई निकल भागने की तैयारी कर रहे थे। लूथरा ब्रदर्स की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसने राहत देने से इनकार कर दिया। उनके वकील का कहना था कि लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भागे नहीं हैं बल्कि बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। वकील ने यह भी कहा कि लूथरा ब्रदर्स क्लब के मालिक नहीं हैं बल्कि वे सिर्फ इसके संचालन का लाइसेंस रखते हैं। वकील ने कहा कि इस घटना की सीधी जिम्मेदारी लूथरा ब्रदर्स की नहीं है क्योंकि क्लब का सीधे तौर पर वे कामकाज नहीं देखते थे। क्लब का संचालन स्टाफ की ओर से किया जाता था।