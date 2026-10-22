जैसे आए हो, वैसे ही पाकिस्तान लौट जाओ; ट्रंप की धमकी लेकर पहुंचे मुनीर को ईरान ने किया बेइज्जत
मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ के साथ भी उच्च-स्तरीय बातचीत की। बताया जाता है कि गालिबाफ ने मुनीर से कहा कि ईरान के पास कहने के लिए अब कुछ भी नया नहीं है।
पाकिस्तान को अमेरिका की तरफदारी करना महंगा साबित हो रहा है। इस वजह से बुधवार को ईरान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बेइज्जत कर दिया। ईरान की नई सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रेजाई ने मुनीर से उसी विमान में पाकिस्तान वापस लौट जाने को कहा, जिससे वह तेहरान पहुंचे थे। लेबनानी अखबार 'अल-अखबार' ने इसकी पुष्टि की है।
आपको बता दें कि मुनीर ने रेजाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से एक अल्टीमेटम दिया, जिसमें मांग की गई कि ईरान अपने पूरे परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे। इतना सुनते ही ईरानी अधिकारी भड़क गया और पाकिस्तान वापस जाने को कह दिया।
'ईरान इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार, मुनीर ने कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के दौरान अधिक लचीलापन दिखाना होगा। इसके जवाब में ईरान ने मुनीर से कहा कि अमेरिका को ईरान की सात शर्तें माननी होंगी।
रेजाई और मुनीर की बॉडी लैंग्वेज भी अलग
CNN-News18 ने अपनी एक रिपोर्ट में रेजाई और मुनीर की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया। इसमें बताया गया कि उनकी बातचीत बहुत संक्षिप्त और औपचारिक थी। किसी भी तरह की गर्मजोशी या सौहार्दपूर्ण राजनयिक स्वागत जैसी कोई बात नहीं दिखी। रेजाई का रवैया काफी रूखा और संयमित था। बातचीत के दौरान मुनीर उनकी ओर झुकते हुए दिखाई दिए। फुटेज में न तो कोई लंबा हैंडशेक दिखा और न ही कोई आत्मीय मुलाकात।
ईरान का मुनीर को दो टूक जवाब
पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ के साथ भी उच्च-स्तरीय बातचीत की। बताया जाता है कि गालिबाफ ने मुनीर से कहा कि ईरान के पास कहने के लिए अब कुछ भी नया नहीं है।
अल-अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुनीर ने रेजाई से कहा कि वह अमेरिका की ओर से एक आखिरी चेतावनी लेकर आए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है। उनमें पिकएक्स माउंटेन साइट भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें