भूटान में 'ग्लेशियर लेक' टूटी, पश्चिम बंगाल के इलाकों में अलर्ट जारी

भूटान में ग्लेशियल लेक के फटने से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। शुभेंदु अधिकारी सरकार के मंत्री मनोज कुमार उरांव ने संकोश नदी के करीब रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है।

तिब्बत-नेपाल बॉर्डर पर ग्लेशियर लेक फटने की वजह से आई तबाही से अभी तीनों देश उबर ही रहे हैं। ऐसे में भूटान में भी एक खतरनाक ग्लेशियर लेक के फटने की खबर सामने आई है। जानकारी सामने आते ही पश्चिम बंगाल और असम के संबंधित इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए पश्चिम बंगाल में संकोश नदी के किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भूटान के गासा जिले के गेवोग इलाके में मौजूद चिन्ताफू लेक में यह घटना हुई है। ग्लेशियर लेक के फटने के बाद मौजूद सुरक्षा उपकरणों ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा सायरन भी बजाया। हालांकि, अधिकारियों की मानें तो अभी तक झील के टूटने का पैमाना और नदी के बहाव की दिशा के बारे में कोई जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।

भूटान की खतरनाक झीलों में से एक है चिन्ताफू नेशनल सेंटर फॉर हाइड्रोलॉजी एंड मेटियोरोलॉजी के अधिकारी ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि चिन्ताफू झील, भूटान की उन 17 झीलों में से एक है जिन्हें संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। यह झील भूटान की 'मो छू' नदी प्रणाली के उद्गम स्थल पर स्थित है, जो पुनात्सांगछू बेसिन का ही एक हिस्सा है।

पश्चिम बंगाल में मंत्री ने लोगों से की सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील भूटान में ग्लेशियर लेक के फटने की खबर सामने आने के बाद सभी प्रभावित लोगों की आंखों में नेपाल की त्रासदी झूम गई। हालांकि, अभी इस ग्लेशियर लेक के फटने की वजह और बहाव का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के वन मंत्री और कुमारग्राम के विधायक मनोज कुमार उरांव ने अलीपुरद्वार जिले में संकोश नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में, उरांव ने चेतावनी दी कि अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर कुमारग्राम में नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने लोगों से एहतियात के तौर पर वहां से हटने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

पश्चिम बंगाल और असम में खतरा भूटान से भारत में प्रवेश करने वाली संकोश नदी पश्चिम बंगाल और उससे सटे असम के इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से नदी के किनारे बसी बस्तियों, खेतों, पशुधन और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा हो सकता है।