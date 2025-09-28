Give my sister back instead of money woman family demands who was crushed in Vijay Rally ‘पैसे नहीं चाहिए, बहन लौटा दो’, विजय की रैली में मारी गई युवती के परिजनों का छलका दर्द, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsGive my sister back instead of money woman family demands who was crushed in Vijay Rally

‘पैसे नहीं चाहिए, बहन लौटा दो’, विजय की रैली में मारी गई युवती के परिजनों का छलका दर्द

‘मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी बहन मुझे लौटा दो।’ यह मार्मिक अपील उस महिला की है, जिसकी बहन एक्टर विजय की रैली में कुचलकर मारी जा चुकी है। 20 साल की बृंदा अभिनेता से नेता बने विजय की बहुत बड़ी प्रशंसक थी।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नईSun, 28 Sep 2025 08:09 PM
share Share
Follow Us on
‘पैसे नहीं चाहिए, बहन लौटा दो’, विजय की रैली में मारी गई युवती के परिजनों का छलका दर्द

‘मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी बहन मुझे लौटा दो।’ यह मार्मिक अपील उस महिला की है, जिसकी बहन एक्टर विजय की रैली में कुचलकर मारी जा चुकी है। 20 साल की बृंदा अभिनेता से नेता बने विजय की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वह अपने दो साल के बेटे को अपनी बहन के पास छोड़कर आई थी। बृंदा को उम्मीद थी कि उसे अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक मिल जाएगी। लेकिन कुछ घंटों के बाद भगदड़ में कुचलकर उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि शनिवार को तमिलनाडु के करूर में आयोजित इस रैली में हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई। वहीं, करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री के अलावा अभिनेता ने भी सहायता राशि का ऐलान किया है।

बृंदा की बहन ने बताया कि जब भगदड़ की खबर आते ही हम लोगों ने उसे फोन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। हम बेहद परेशान थे और सुबह चार बजे तक उसे फोन मिलाते रहे। फिर दस बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। बृंदा की बहन ने एनडीटीवी को बताया कि आज सुबह उसके पति ने आयोजकों के पास बृंदा की फोटो भेजी। तब हमें पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है।

बृंदा की बहन ने कहा कि परिवार पैसे नहीं चाहता है। अगर रैली में सही ढंग से इंतजाम हुआ होता तो इस तरह की चीजें नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर आप रैली कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पर पर्याप्त जगह रहे। यह भी देखना चाहिए कि लोगों के लिए पर्याप्त खाने और पानी का इंतजाम हो। उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी बहन की जिंदगी वापस आ जाए। क्या वो लोग मेरी बहन की जिंदगी लौटा पाएंगे?

अभिनेता विजय ने घटना को लेकर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के प्रति संवेदनशीलता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह इस घटना से काफी ज्यादा परेशान हैं। विजय ने भगदड़ में मरने वालों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा भी अभिनेता की तरफ से की गई है।

विजय ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा कि इस दर्दनाक हादसे के सामने पैसा कोई मूल्य नहीं रखता। लेकिन जब आपके प्रियजन अपनों को खो दें तो उनके साथ खड़ा होना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा कि बेहद भारी मन से मैं यह जिम्मेदारी निभा रहा हूं। विजय ने आगे लिखा है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हादसे में सभी घायल पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर लौटें।

Tamilnadu tamilnadu stampede Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।