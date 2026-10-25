कन्नड़ युवाओं को नौकरी दो, वरना… IT कंपनियों को डीके शिवकुमार की सख्त चेतावनी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर वे जानबूझकर कन्नड़ लोगों को नौकरियों से बाहर रखेंगी, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को प्राइवेट कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी जानबूझकर कन्नड़ लोगों को नौकरियों से बाहर रखती है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में कन्नड़ लोग सबसे बड़े हैं। उनका यह बयान एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद आया। वीडियो में बेंगलुरु की आईटी कंपनियों पर भाषा के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था।

शिवकुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर यह पाया जाता है कि किसी प्राइवेट संस्था ने जानबूझकर कन्नड़ लोगों को दरकिनार किया है, तो सरकार सही कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में, कन्नड़ लोग आजाद हैं। सरकार किसी भी वजह से कन्नड़ लोगों के अधिकारों, सम्मान और मौकों का अपमान नहीं होने देगी। बेंगलुरु की ग्लोबल पहचान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया बेंगलुरु को भारत की टेक्नोलॉजी कैपिटल के तौर पर देखती है। हमें अपने कन्नड़ लोगों के टैलेंट, स्किल्स और काबिलियत पर बहुत गर्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार कन्नड़ लोगों के हितों की आवाज है और उनकी हर चिंता का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

वायरल वीडियो में क्या आरोप? दरअसल, वीडियो में एक युवती ने दावा किया कि जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू या फॉर्म में कन्नड़ को अपनी मातृभाषा बताया, उन्हें इंटरव्यू स्टेज पर या शॉर्टलिस्टिंग के समय ही बाहर कर दिया गया। उसने कहा कि कंपनियां इसके बजाय तेलुगु और तमिल बोलने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही हैं। उसके अनुसार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के युवाओं को कम सैलरी पर भर्ती किया जा रहा है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि बेंगलुरु के कॉलेजों में कैंपस इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। उसने मुख्यमंत्री से सीधा आग्रह किया कि वे इस समस्या का समाधान बताएं।

जाने-माने कन्नड़ एक्टिविस्ट रूपेश राजन्ना ने एक्स पर यह वीडियो शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी प्रैक्टिस लंबे समय से चल रही थी। उन्होंने कहा कि यह मामला पहले भी सरकार के ध्यान में लाया गया था, लेकिन सरकार ने कोई सही एक्शन नहीं लिया। इस मुद्दे की जड़ें पुरानी हैं। साल 2024 में उस समय के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कर्नाटक कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में लोकल लोगों के लिए कोटा जरूरी करने वाला एक ड्राफ्ट बिल मंजूर किया था। लेकिन इंडस्ट्री बॉडीज के विरोध के बाद इस बिल को रोक दिया गया था। कई कंपनियों ने कहा था कि कोटा लगाने से बिजनेस पर असर पड़ेगा।