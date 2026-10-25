कन्नड़ युवाओं को नौकरी दो, वरना… IT कंपनियों को डीके शिवकुमार की सख्त चेतावनी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी दी कि अगर वे जानबूझकर कन्नड़ लोगों को नौकरियों से बाहर रखेंगी, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को प्राइवेट कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी जानबूझकर कन्नड़ लोगों को नौकरियों से बाहर रखती है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में कन्नड़ लोग सबसे बड़े हैं। उनका यह बयान एक दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद आया। वीडियो में बेंगलुरु की आईटी कंपनियों पर भाषा के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था।
शिवकुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर यह पाया जाता है कि किसी प्राइवेट संस्था ने जानबूझकर कन्नड़ लोगों को दरकिनार किया है, तो सरकार सही कार्रवाई करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में, कन्नड़ लोग आजाद हैं। सरकार किसी भी वजह से कन्नड़ लोगों के अधिकारों, सम्मान और मौकों का अपमान नहीं होने देगी। बेंगलुरु की ग्लोबल पहचान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया बेंगलुरु को भारत की टेक्नोलॉजी कैपिटल के तौर पर देखती है। हमें अपने कन्नड़ लोगों के टैलेंट, स्किल्स और काबिलियत पर बहुत गर्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार कन्नड़ लोगों के हितों की आवाज है और उनकी हर चिंता का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
वायरल वीडियो में क्या आरोप?
दरअसल, वीडियो में एक युवती ने दावा किया कि जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू या फॉर्म में कन्नड़ को अपनी मातृभाषा बताया, उन्हें इंटरव्यू स्टेज पर या शॉर्टलिस्टिंग के समय ही बाहर कर दिया गया। उसने कहा कि कंपनियां इसके बजाय तेलुगु और तमिल बोलने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही हैं। उसके अनुसार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के युवाओं को कम सैलरी पर भर्ती किया जा रहा है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि बेंगलुरु के कॉलेजों में कैंपस इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। उसने मुख्यमंत्री से सीधा आग्रह किया कि वे इस समस्या का समाधान बताएं।
जाने-माने कन्नड़ एक्टिविस्ट रूपेश राजन्ना ने एक्स पर यह वीडियो शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी प्रैक्टिस लंबे समय से चल रही थी। उन्होंने कहा कि यह मामला पहले भी सरकार के ध्यान में लाया गया था, लेकिन सरकार ने कोई सही एक्शन नहीं लिया। इस मुद्दे की जड़ें पुरानी हैं। साल 2024 में उस समय के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कर्नाटक कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में लोकल लोगों के लिए कोटा जरूरी करने वाला एक ड्राफ्ट बिल मंजूर किया था। लेकिन इंडस्ट्री बॉडीज के विरोध के बाद इस बिल को रोक दिया गया था। कई कंपनियों ने कहा था कि कोटा लगाने से बिजनेस पर असर पड़ेगा।
प्रदेश में सियासत तेज
मामला सामने आने के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अशोक गौड़ा ने मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवकुमार को सिर्फ चेतावनी देने के बजाय ठोस एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार किस तरह की नौकरियां बना रही है। गौड़ा ने कहा कि हम सरकारी नौकरियों की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरियां बनाने के लिए, जिसमें कन्नड़ लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, किस तरह के एक्शन लिए गए हैं? इस दौरान उन्होंने मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बेशक नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन नौकरियां बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह की भूमिका निभा रही है?
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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