छोटी-छोटी दरारें बताती हैं, अंदर कुछ बदल रहा है; वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने मोदी सरकार पर कसा तंज
एक अन्य पोस्ट में गीतांजलि ने लिखा था, ‘मैं न तो भाजपाई हूं, न ही कांग्रेसी। न संघी, न कम्युनिस्ट। न वामपंथी, न दक्षिणपंथी, न समाजवादी, न पूंजीवादी, न उदारवादी, न रूढ़िवादी। न दलित, न ब्राह्मण, न जैन, न बौद्ध, न हिंदू। न पंजाबी, न ओडिया, न लद्दाखी। मैं ये सब हूं और इनसे भी कहीं ज्यादा हूं।'
बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की करारी हार और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत के बाद, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने मंगलवार को मोदी सरकार पर तंज कसा और पूछा कि, 'क्या आखिरकार 'अच्छे दिन' आने वाले हैं?' इस बारे में मंगलवार दोपहर को शेयर की एक पोस्ट में गीतांजलि ने कहा कि हालांकि एक नतीजे से क्रांति नहीं आती। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी दरारें हमें बताती हैं कि अंदर कुछ बदल रहा है।
X पर शेयर की एक पोस्ट में गीतांजलि आंग्मो ने हाल की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और किशोर की बड़ी जीत शामिल है। उन्होंने लिखा, 'क्या हवा का रुख बदल रहा है? पहले, जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद एक इस्तीफा। अब, प्रशांत किशोर ने शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे बांकीपुर के गढ़ में सेंध लगा दी है।'
‘आखिरकार क्या अच्छे दिन आने वाले हैं?’
आगे उन्होंने लिखा, 'हालांकि एक नतीजे से क्रांति नहीं आती। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी दरारें हमें बताती हैं कि अंदर कुछ बदल रहा है।' इसके बाद आंग्मो ने सवाल उठाते हुए पूछा, 'क्या भारत राजनीति की एक नई भाषा की मांग कर रहा है? क्या आखिरकार 'अच्छे दिन' आने वाले हैं?' इसके बाद अपनी इस पोस्ट का अंत उन्होंने एक हंसने वाली इमोजी के साथ किया।
पीके ने सारे समीकरणों को तोड़कर दर्ज की जीत
दरअसल गीतांजलि आंग्मो की यह टिप्पणी सोमवार को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने के बाद आई। इस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा को हरा दिया और इस सीट पर बीते कई चुनावों से चला आ रहा भाजपा का दबदबा ध्वस्त कर दिया।
जनसुराज ने 19 हजार से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत
प्रशांत किशोर ने इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार को 19,324 मतों से पराजित करते हुए राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस दौरान किशोर को 64,117 मत और भाजपा प्रत्याशी सिन्हा को 44,827 वोट मिले। पिछले चुनाव में करीब 46 हजार मत पाने वाली राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता 14,273 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं।
चार दिन पहले कहा था- ना मैं भाजपाई, ना मैं कांग्रेसी
इससे चार दिन पहले सोशल मीडिया पर शेयर की एक अन्य पोस्ट में गीतांजलि ने लिखा था, ‘मैं न तो भाजपाई हूं, न ही कांग्रेसी। न संघी, न कम्युनिस्ट। न वामपंथी, न दक्षिणपंथी, न समाजवादी, न पूंजीवादी, न उदारवादी, न रूढ़िवादी। न दलित, न ब्राह्मण, न जैन, न बौद्ध, न हिंदू। न पंजाबी, न ओडिया, न लद्दाखी। मैं ये सब हूं, और इनसे भी कहीं ज्यादा।’
खुद को बताया था किसी भी तरह के ‘वाद’ से परे
आगे उन्होंने लिखा था, 'इन सभी तरह के 'वाद' से परे। मैं हर चीज से सबसे अच्छी बातें अपनाती हूं और बाकी को छोड़ देती हूं। जब हम अपने असीम स्वरूप को इंसानों की बनाई हुई श्रेणियों में सीमित करते हैं, तो हम खुद को ही कमतर कर लेते हैं। हमारी सबसे गहरी पहचान न तो राजनीतिक है, न सामाजिक, न धार्मिक और न ही वैचारिक। वह तो स्वयं चेतना है।' चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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