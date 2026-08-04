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छोटी-छोटी दरारें बताती हैं, अंदर कुछ बदल रहा है; वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने मोदी सरकार पर कसा तंज

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक अन्य पोस्ट में गीतांजलि ने लिखा था, ‘मैं न तो भाजपाई हूं, न ही कांग्रेसी। न संघी, न कम्युनिस्ट। न वामपंथी, न दक्षिणपंथी, न समाजवादी, न पूंजीवादी, न उदारवादी, न रूढ़िवादी। न दलित, न ब्राह्मण, न जैन, न बौद्ध, न हिंदू। न पंजाबी, न ओडिया, न लद्दाखी। मैं ये सब हूं और इनसे भी कहीं ज्यादा हूं।'

‘Are achhe din finally ahead?’: Wangchuk's wife takes dig at Modi govt after PK's win in Bihar
बिहार में हुए उपचुनाव में PK की जीत के बाद वांगचुक की पत्नी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए पूछा 'क्या आखिरकार अच्छे दिन आने वाले हैं?'।(PTI Photo) (PTI07_19_2026_000613B)

बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की करारी हार और जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत के बाद, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने मंगलवार को मोदी सरकार पर तंज कसा और पूछा कि, 'क्या आखिरकार 'अच्छे दिन' आने वाले हैं?' इस बारे में मंगलवार दोपहर को शेयर की एक पोस्ट में गीतांजलि ने कहा कि हालांकि एक नतीजे से क्रांति नहीं आती। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी दरारें हमें बताती हैं कि अंदर कुछ बदल रहा है।

X पर शेयर की एक पोस्ट में गीतांजलि आंग्मो ने हाल की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और किशोर की बड़ी जीत शामिल है। उन्होंने लिखा, 'क्या हवा का रुख बदल रहा है? पहले, जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद एक इस्तीफा। अब, प्रशांत किशोर ने शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे बांकीपुर के गढ़ में सेंध लगा दी है।'

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‘आखिरकार क्या अच्छे दिन आने वाले हैं?’

आगे उन्होंने लिखा, 'हालांकि एक नतीजे से क्रांति नहीं आती। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी दरारें हमें बताती हैं कि अंदर कुछ बदल रहा है।' इसके बाद आंग्मो ने सवाल उठाते हुए पूछा, 'क्या भारत राजनीति की एक नई भाषा की मांग कर रहा है? क्या आखिरकार 'अच्छे दिन' आने वाले हैं?' इसके बाद अपनी इस पोस्ट का अंत उन्होंने एक हंसने वाली इमोजी के साथ किया।

पीके ने सारे समीकरणों को तोड़कर दर्ज की जीत

दरअसल गीतांजलि आंग्मो की यह टिप्पणी सोमवार को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आने के बाद आई। इस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा को हरा दिया और इस सीट पर बीते कई चुनावों से चला आ रहा भाजपा का दबदबा ध्वस्त कर दिया।

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जनसुराज ने 19 हजार से ज्यादा वोटों से दर्ज की जीत

प्रशांत किशोर ने इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार को 19,324 मतों से पराजित करते हुए राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस दौरान किशोर को 64,117 मत और भाजपा प्रत्याशी सिन्हा को 44,827 वोट मिले। पिछले चुनाव में करीब 46 हजार मत पाने वाली राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता 14,273 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं।

चार दिन पहले कहा था- ना मैं भाजपाई, ना मैं कांग्रेसी

इससे चार दिन पहले सोशल मीडिया पर शेयर की एक अन्य पोस्ट में गीतांजलि ने लिखा था, ‘मैं न तो भाजपाई हूं, न ही कांग्रेसी। न संघी, न कम्युनिस्ट। न वामपंथी, न दक्षिणपंथी, न समाजवादी, न पूंजीवादी, न उदारवादी, न रूढ़िवादी। न दलित, न ब्राह्मण, न जैन, न बौद्ध, न हिंदू। न पंजाबी, न ओडिया, न लद्दाखी। मैं ये सब हूं, और इनसे भी कहीं ज्यादा।’

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खुद को बताया था किसी भी तरह के ‘वाद’ से परे

आगे उन्होंने लिखा था, 'इन सभी तरह के 'वाद' से परे। मैं हर चीज से सबसे अच्छी बातें अपनाती हूं और बाकी को छोड़ देती हूं। जब हम अपने असीम स्वरूप को इंसानों की बनाई हुई श्रेणियों में सीमित करते हैं, तो हम खुद को ही कमतर कर लेते हैं। हमारी सबसे गहरी पहचान न तो राजनीतिक है, न सामाजिक, न धार्मिक और न ही वैचारिक। वह तो स्वयं चेतना है।' चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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