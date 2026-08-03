'कॉकरोचों' के प्रदर्शन में सुरक्षित महसूस कर रही थीं लड़कियां, कांग्रेस बोली- खतरनाक हैं बीजेपी के ट्रोल
लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि लड़कियां जंतर-मंतर पर रात में भी सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं अब वे बीजेपी की ट्रोल आर्मी से परेशान हैं। वे लड़कियों को धमकियां दे रहे हैं।
कांग्रेस ने बीजेपी के आईटी सेल पर भड़कते हुआ कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर वाले प्रोटेस्ट में लड़कियां खुद को सुरक्षित पहसूस कर रही थीं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, लड़कियों को ज्यादा परेशानी बीजेपी के ट्रोल्स से हो रही है जो कि उन्हें धमकियां दे रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता ने कहा कि इंटरनेट पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें धमकी दी जा रही है।
प्रदर्शन में सभी सुरक्षा कर रहे थे
गोगोई ने कहा, जंतर-मंतर प्रदर्शन की खूबसूरती यही थी कि बहुत सारी लड़कियां कह रही थीं, वे यहां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियों का कहना था कि प्रदर्शन में जो भी लड़के आ रहे हैं वे उनका साथ दे रहे थे और उनकी सुरक्षा कर रहे थे।
गोगोई ने कहा, असली चुनौती तो इंटरनेट पर है। यहां लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। सत्ताधारी दल का समर्थन करने वाले यूजर रेप तक की धमकियां देते हैं और उन्हें अपशब्द कहते हैं। आईटी सेल ने अपना प्रोपेगैंडा चला रखा है। इस तरह के लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उनका नाम सामने लाना चाहिए। गोगोई ने कहा कि इस तरह ऑनलाइन आपत्तिजनक कॉन्टेंट शेयर करने वालों पर कब कार्रवाई होगी।
बीजेपी बोली- जंतर-मंतर पर 3000 अपराधी
तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी एन.वी. सुभाष ने रविवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 3,000 लोग शामिल थे।
उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन में असली छात्रों की तुलना में आपराधिक इतिहास वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। सुभाष ने यहाँ पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों में हत्या के मामलों में शामिल 101 लोग, हत्या की कोशिश के मामलों में 62, दुष्कर्म के मामलों में 60 और डकैती व लूट के मामलों में आरोपी 2,089 लोग शामिल थे।
उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक दलों के समर्थन से अपराधी किस्म के लोगों ने छात्र आंदोलन को अपने कब्ज़े में ले लिया था, ताकि अशांति फैलाई जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार को बदनाम किया जा सके।
उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और समाजवादी पार्टी (सपा) की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इन विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल करने की कोशिश की और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए संसद में कामकाज में बाधा डाली। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी आलोचना के बावजूद सोशल मीडिया के ज़रिए 'जेन-ज़ी' तक माफ़ी का संदेश पहुँचाया, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पहल का स्वागत करने के बजाय इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी सभी 140 करोड़ भारतीयों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें