TMC में हावी गर्लफ्रेंड कल्चर; टीना साहा को लेकर BJP ने ऐसा क्यों कहा? घर से मिला कई किलो सोना

टीना साहा भौमिक साल 2018 से नदिया जिला परिषद की सक्रिय सदस्य हैं। टीएमसी शासनकाल के दौरान ही उन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिली थी।

तृणमूल कांग्रेस और गर्लफ्रेंड कल्चर: पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हुई कार्रवाई पर नया विवाद खड़ा हो गया है। नदिया जिला परिषद की सदस्य और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता टीना साहा भौमिक के आवास पर हाल ही में हुई छापेमारी में भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है और विपक्षी दल भाजपा ने सत्तारूढ़ दल टीएमसी पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है।

कौन हैं टीना साहा भौमिक? टीना साहा भौमिक साल 2018 से नदिया जिला परिषद की सक्रिय सदस्य हैं। टीएमसी शासनकाल के दौरान ही उन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिली थी। हालांकि, उनकी इस नियुक्ति पर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं। तेहट्टा के दिवंगत टीएमसी विधायक तापस साहा ने खुद टीना साहा पर भ्रष्टाचार के जरिए अवैध रूप से नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगाया था।

इसके अलावा, वह टीएमसी की महिला विंग (बंग जननी) की नदिया जिला अध्यक्ष भी थीं। इस पद पर रहने के दौरान उनका कोलकाता आना-जाना काफी बढ़ गया था, जहां विधाननगर के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता के साथ उनके करीबी संबंध स्थापित हुए।

"टीएमसी में है गर्लफ्रेंड कल्चर" इस बरामदगी के बाद भाजपा नेताओं ने टीएमसी को आड़े हाथों लिया है। पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस में गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो अब खुलकर सामने आ रहा है।

दिलीप घोष ने कहा, "कई नेताओं की महिला मित्र भाग चुकी हैं, तो कई पकड़ी जा रही हैं। अब कानून अपना काम कर रहा है और सीआईडी उनकी तलाश में जुटी है। पहले अर्पिता मुखर्जी का मामला सामने आया था, अब और भी कई नाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर किसी के पास जानकारी है तो वे सबूत दें। हम चाहते हैं कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में भी 'स्वच्छ भारत' अभियान की तरह शुचिता आए।"

दूसरी ओर शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के करीबियों के बिस्तरों के नीचे से और घरों से भारी मात्रा में संपत्ति, नकदी और कई किलो सोना मिलना अब आम बात हो गई है। बिना इस तरह के भ्रष्टाचार के कोई टीएमसी नेता कैसे हो सकता है?