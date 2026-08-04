Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

PM मोदी को गाली देने वाली लड़की को 3 बार बदलना पड़ा घर, माफी के बाद भी मिल रहीं धमकियां

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

नाबालिग के वकील ने बताया है कि शिकायत दर्ज होने के वक्त लड़की की उम्र महज 14 साल थी और बीते 1 अगस्त को वह 15 साल की हुई है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में परिवार को बहुत धमकियां मिली हैं।

Girl who abused PM Modi forced to move house three times
PM मोदी को गाली देने वाली लड़की को 3 बार बदलना पड़ा घर

जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में घिरी नोएडा की 15 वर्षीय नाबालिग को माफी मांगने के बाद भी लगातार मिल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे और उसकी मां को अब भी बलात्कार और और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और बीते कुछ दिनों में ही परिवार को 3 बार घर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग के वकील अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में 3 बार अपने ठिकाने बदलने पड़े हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नाबालिग को लेकर चल रही खबरों को लेकर भी वकील ने कई अहम खुलासे किए हैं।

वकील ने क्या बताया?

अनिल कुमार ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के वक्त लड़की की उम्र महज 14 साल थी और बीते 1 अगस्त को ही वह 15 साल की हुई है। उन्होंने बताया कि वह फिलहाल दिल्ली के ओपन स्कूलिंग सिस्टम से 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। वकील ने सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरों को झूठा बताया जिसमें नाबालिग के 25 वर्षीय सैलून वर्कर होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उसका नाम 'रुचिका' होने का दावा पूरी तरह फर्जी हैं।

ये भी पढ़ें:रूची सिंह ने गालियां देने पर Video जारी कर मांगी माफी

वकील ने बताया कि उसकी मां एक सिंगल पैरेंट हैं और ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती हैं। हालांकि अब धमकियों की वजह से वे बार बार ठिकाना बदलने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि एफआईआर में घर का पता सामने आने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों और लोगों ने उनके घर पहुंचकर बलात्कार और जान से मारने की धमकियां दीं। उन्होंने कहा, "FIR में पता सार्वजनिक होने के बाद कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग और असामाजिक तत्व उनके घर पहुंचने लगे और सीधे बलात्कार और जान से मारने की धमकियां देने लगे। जान का खतरा देखते हुए उन्हें कई बार घर छोड़ना पड़ा है।"

नाबालिग ने मांगी थी माफी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। उसने एक वीडियो जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का वीडियो उसने खुद सोशल मीडिया पर उसने खुद पोस्ट नहीं किया था और वह इस गलती पर बहुत शर्मिंदा है। माफी वाले वीडियो में लड़की ने कहा, ''मैं अपने दोस्तों के साथ सीपी गई थी, जहां प्रदर्शन हो रहा था।...वहां लोग बहुत चीजें बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बहुत गालियां दे रहे थे। उन लोगों के बहकावे में आकर मैंने वे सब चीजें बोलीं।''

ये भी पढ़ें:मैं बहकावे में आ गई थी, मुझे माफ कर दें; PM मोदी को गाली देने वाली लड़की

लड़की ने आगे कहा, ''मैं अभी मात्र 15 साल की हूं। मैंने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। मैंने बहुत गंदी चीजें बोलीं। लेकिन यह मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। न ही वो चीज मैंने कभी पोस्ट की थी।… मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं। मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं।'’

जीरो FIR दर्ज

बता दें कि इससे पहले गाजियाबाद की स्मृति सिंह ने 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जंतर-मंतर पर लड़की ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची। पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:PM मोदी को गाली देने वाली नाबालिग लड़की को दिल्ली पुलिस ने भी किया माफ : रिपोर्ट

पीएम मोदी ने दी थी माफी

हालांकि शिकायत दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया और प्रदर्शन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को माफ करने की बात कही। पीएम मोदी ने वीडियो में कहा कि 'हमारी बेटियों' द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चिंता का विषय है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन गुमराह बच्चों को माफ किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज में आक्रोश को समझते हैं, लेकिन यह गुमराह बच्चों को अपनाने और उन्हें सही राह दिखाने का समय है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
CJP Protest
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।