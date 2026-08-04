PM मोदी को गाली देने वाली लड़की को 3 बार बदलना पड़ा घर, माफी के बाद भी मिल रहीं धमकियां

नाबालिग के वकील ने बताया है कि शिकायत दर्ज होने के वक्त लड़की की उम्र महज 14 साल थी और बीते 1 अगस्त को वह 15 साल की हुई है। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में परिवार को बहुत धमकियां मिली हैं।

जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में घिरी नोएडा की 15 वर्षीय नाबालिग को माफी मांगने के बाद भी लगातार मिल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे और उसकी मां को अब भी बलात्कार और और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और बीते कुछ दिनों में ही परिवार को 3 बार घर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग के वकील अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में 3 बार अपने ठिकाने बदलने पड़े हैं। वहीं सोशल मीडिया पर नाबालिग को लेकर चल रही खबरों को लेकर भी वकील ने कई अहम खुलासे किए हैं।

वकील ने क्या बताया? अनिल कुमार ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के वक्त लड़की की उम्र महज 14 साल थी और बीते 1 अगस्त को ही वह 15 साल की हुई है। उन्होंने बताया कि वह फिलहाल दिल्ली के ओपन स्कूलिंग सिस्टम से 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। वकील ने सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरों को झूठा बताया जिसमें नाबालिग के 25 वर्षीय सैलून वर्कर होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उसका नाम 'रुचिका' होने का दावा पूरी तरह फर्जी हैं।

वकील ने बताया कि उसकी मां एक सिंगल पैरेंट हैं और ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती हैं। हालांकि अब धमकियों की वजह से वे बार बार ठिकाना बदलने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि एफआईआर में घर का पता सामने आने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों और लोगों ने उनके घर पहुंचकर बलात्कार और जान से मारने की धमकियां दीं। उन्होंने कहा, "FIR में पता सार्वजनिक होने के बाद कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग और असामाजिक तत्व उनके घर पहुंचने लगे और सीधे बलात्कार और जान से मारने की धमकियां देने लगे। जान का खतरा देखते हुए उन्हें कई बार घर छोड़ना पड़ा है।"

नाबालिग ने मांगी थी माफी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। उसने एक वीडियो जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने का वीडियो उसने खुद सोशल मीडिया पर उसने खुद पोस्ट नहीं किया था और वह इस गलती पर बहुत शर्मिंदा है। माफी वाले वीडियो में लड़की ने कहा, ''मैं अपने दोस्तों के साथ सीपी गई थी, जहां प्रदर्शन हो रहा था।...वहां लोग बहुत चीजें बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बहुत गालियां दे रहे थे। उन लोगों के बहकावे में आकर मैंने वे सब चीजें बोलीं।''

लड़की ने आगे कहा, ''मैं अभी मात्र 15 साल की हूं। मैंने जो किया वह माफी के लायक नहीं है। मैंने बहुत गंदी चीजें बोलीं। लेकिन यह मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। न ही वो चीज मैंने कभी पोस्ट की थी।… मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं। मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही हूं।'’

जीरो FIR दर्ज बता दें कि इससे पहले गाजियाबाद की स्मृति सिंह ने 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जंतर-मंतर पर लड़की ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिससे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची। पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया।