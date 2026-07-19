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युवक ने चाकुओं से गोदकर लड़की को मार डाला, फोन पर बेबस चीखें सुनता रहा मंगेतर

By Deepak Mishra
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महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 20 साल की छात्रा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि हत्या करने वाला युवक, उस युवती से एकतरफा प्यार करता था।

युवक ने चाकुओं से गोदकर लड़की को मार डाला, फोन पर बेबस चीखें सुनता रहा मंगेतर

महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 20 साल की छात्रा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि हत्या करने वाला युवक, उस युवती से एकतरफा प्यार करता था। अभी पुलिस इस मामले को सुलझाने में जुटी ही हुई थी और हत्यारे की तलाश कर रही थी। तभी हत्यारे का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। शुरुआती जांच के मुताबिक शुक्रवार रात घटना से पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। इस दौरान उनके बीच काफी ज्यादा बहस भी हुई थी। वहीं, जब युवती की हत्या हो रही थी तो उसका मंगेतर उसके साथ बात कर रहा था। वह दूसरी तरफ से बेबस युवती की चीखें सुनता रहा।

मंदिर के पास घटना

पुलिस के मुताबिक यह घटना इंदिरानगर इलाके में एक मंदिर के पास हुई। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने युवती को कई बार चाकू से मारा और उसके बाद उसका गला रेत दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की तरफ भागे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। घायल पड़ी युवती को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी। बहुत ज्यादा खून बहने के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और युवती का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

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एक हत्या की जांच, तब तक दूसरी लाश

अभी पुलिस युवती की हत्या के मामले में जांच कर ही रही थी कि भोर में करीब 3 बजे, एक युवक का शव पेड़ से लटकता पाया गया। यह जगह युवती की हत्या वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर थी। पता चला कि यह वही युवक था, जिसने युवती का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्या के पीछे की वजहों की जांच करने में में जुट गई है।

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मंगेतर भागता हुआ आया लेकिन...

यह भी सामने आया है कि जिस वक्त युवती की हत्या हुई, वह अपने मंगेतर से फोन पर बात कर रही थी। बताया जाता है कि हत्यारे युवक का पहले युवती के साथ अफेयर था। लेकिन बाद में उसकी शादी दूसरे युवक से तय हो गई। इस बात से ही वह नाराज था। पुलिस के मुताबिक युवती ने फोन पर अपने मंगेतर से घटना के बारे में बताया। इसके बाद वह ड्यूटी छोड़कर घटनास्थल की तरफ भागा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले युवती की हत्या कर युवक फरार हो चुका था। बताया जाता है कि हत्यारा युवती की दूसरी जगह शादी होने के चलते काफी ज्यादा अपसेट था।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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