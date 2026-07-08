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कौन थे ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, गिरीश भारद्वाज? अकेले बना डाले 300 से ज्यादा पुल

By Jagriti Kumari
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गिरीश भारद्वाज ने अकेले दम पर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सबसे सुदूर और कटे हुए इलाकों में 300 से अधिक पुलों का निर्माण करवाया। मंगलवार को उनका निधन हो गया।

कौन थे ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, गिरीश भारद्वाज? अकेले बना डाले 300 से ज्यादा पुल

भारत के सुदूर गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने वाले गिरीश भारद्वाज का मंगलवार को कर्नाटक में निधन हो गया। खुद के दम पर 300 से ज्यादा पुल बनवाने वाले गिरीश भारद्वाज 'ब्रिज मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से मशहूर थे और समाज के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्ट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुल्लिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सासें लीं। वे 76 वर्ष के थे।

गिरीश भारद्वाज का जन्म कर्नाटक में हुआ था। 1973 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद, वे चाहते तो किसी बड़े शहर में जाकर मोटी सैलरी वाली नौकरी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने सुल्लिया में एक छोटी सी मेटल वर्कशॉप खोली। लेकिन फिर उन्होंने आखिर उन्होंने पुल बनाना क्यों शुरू कर दिया?

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दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले में अक्सर भारी बारिश होती है और मॉनसून के दिनों में यहां की नदियां और नाले उफान पर आ जाते थे। युवा गिरीश ने देखा कि कैसे बारिश के दिनों में गांवों का संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता था। ग्रामीण लोग उफनती नदियों को पार करने के लिए नावों या तैरने का सहारा लेते थे, जिससे कई बार लोगों की जान चली जाती थी। कनेक्टिविटी न होने के कारण गांवों के बच्चों को बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ता था।

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1989 में बनाया पहला पुल

ग्रामीणों की इस बेबसी को देखकर गिरीश भारद्वाज ने बेहद कम लागत में एक व्यावहारिक समाधान निकालने की ठानी। उन्होंने खुद की तकनीक विकसित की और लो-कॉस्ट सस्पेंशन फुटब्रिज डिजाइन करना शुरू किया। 1989 में उन्होंने सुल्लिया के अरामबुर में पायस्विनी नदी पर अपना पहला सस्पेंशन पुल बनाया। यह एक बेहद बजट-फ्रेंडली और मजबूत पुल था।

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इस पहले पुल की सफलता ने भारद्वाज के जीवन का रास्ता तय कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले तीन-चार दशकों में गिरीश भारद्वाज ने अपनी टीम और ग्रामीणों के सहयोग से एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने अकेले दम पर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सबसे सुदूर और कटे हुए इलाकों में 300 से अधिक सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कराया।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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