कौन थे ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, गिरीश भारद्वाज? अकेले बना डाले 300 से ज्यादा पुल

गिरीश भारद्वाज ने अकेले दम पर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सबसे सुदूर और कटे हुए इलाकों में 300 से अधिक पुलों का निर्माण करवाया। मंगलवार को उनका निधन हो गया।

भारत के सुदूर गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने वाले गिरीश भारद्वाज का मंगलवार को कर्नाटक में निधन हो गया। खुद के दम पर 300 से ज्यादा पुल बनवाने वाले गिरीश भारद्वाज 'ब्रिज मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से मशहूर थे और समाज के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्ट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुल्लिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सासें लीं। वे 76 वर्ष के थे।

गिरीश भारद्वाज का जन्म कर्नाटक में हुआ था। 1973 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद, वे चाहते तो किसी बड़े शहर में जाकर मोटी सैलरी वाली नौकरी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने सुल्लिया में एक छोटी सी मेटल वर्कशॉप खोली। लेकिन फिर उन्होंने आखिर उन्होंने पुल बनाना क्यों शुरू कर दिया?

दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले में अक्सर भारी बारिश होती है और मॉनसून के दिनों में यहां की नदियां और नाले उफान पर आ जाते थे। युवा गिरीश ने देखा कि कैसे बारिश के दिनों में गांवों का संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता था। ग्रामीण लोग उफनती नदियों को पार करने के लिए नावों या तैरने का सहारा लेते थे, जिससे कई बार लोगों की जान चली जाती थी। कनेक्टिविटी न होने के कारण गांवों के बच्चों को बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ता था।

1989 में बनाया पहला पुल ग्रामीणों की इस बेबसी को देखकर गिरीश भारद्वाज ने बेहद कम लागत में एक व्यावहारिक समाधान निकालने की ठानी। उन्होंने खुद की तकनीक विकसित की और लो-कॉस्ट सस्पेंशन फुटब्रिज डिजाइन करना शुरू किया। 1989 में उन्होंने सुल्लिया के अरामबुर में पायस्विनी नदी पर अपना पहला सस्पेंशन पुल बनाया। यह एक बेहद बजट-फ्रेंडली और मजबूत पुल था।