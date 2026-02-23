चूहे के बिल की तरह कश्मीर में घुसेड़ दिया, पत्थरबाजी की घटनाओं पर क्या बोले गिरिराज सिंह

जेएनयू में वामपंथी समूहों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया, ‘जेएनयू में वामपंथी विचारधारा नहीं मानने वाले छात्रों को पीटा जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ, जहां गैर-वामपंथी छात्रों पर हमला किया गया।’

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट होते रहते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब चूहे के बिल की तरह कश्मीर में घुसेड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब पथराव की घटनाएं समाप्त हो गई हैं और उग्रवादियों को समाप्त किया जा रहा है। देश में गलत काम करने वाले तत्वों को अब पकड़ा जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। गिरिराज ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के कारण आतंकवाद और अशांति पर लगाम लगी है।

जेएनयू में किस बात पर बवाल

जेएनयू कैंपस में रविवार देर रात विरोध मार्च के दौरान वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझान वाले दो छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प में कई छात्र घायल हो गए।

दोनों समूहों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में किसी भी तरह के अराजक व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। JNU परिसर में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक रूप अख्तियार करने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वामपंथी रुझान वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) ने कुलपति शांतिश्री धुलिपुडी पंडित के इस्तीफे और एक निष्कासन आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर रविवार रात को पूर्वी गेट की ओर समता जुलूस निकालने का आह्वान किया था।