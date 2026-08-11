यह फोटो कहां की है और आपके साथ कौन लोग हैं? गिरिराज सिंह का राहुल गांधी से सवाल
कांग्रेस की ओर से जवाब देते हुए पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला। श्रीनेत उनकी पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि तस्वीर में दिखाई दे रही महिला और बच्चा राहुल गांधी के मित्र की पत्नी और उनका बच्चा हैं।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। मामला उस तस्वीर से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी नाव में एक महिला और बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने इस फोटो को एक्स पर शेयर करते हुए सवाल किया, 'यह तस्वीर कहां की है, कब की है और राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे लोग कौन हैं।' उनकी इस पोस्ट के बाद तस्वीर को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई और कांग्रेस ने बीजेपी नेता के सवाल पर तीखा पलटवार किया।
कांग्रेस की ओर से जवाब देते हुए पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला। श्रीनेत उनकी पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि तस्वीर में दिखाई दे रही महिला और बच्चा राहुल गांधी के मित्र की पत्नी और उनका बच्चा हैं। राहुल गांधी अपने मित्र के परिवार के साथ छुट्टी पर थे और फोटो उसी दौरान ली गई थी। श्रीनेत ने लिखा, 'आप लीचड़ किस्म के आदमी हैं, जो महिला-पुरुष को साथ देखकर घटिया ही सोच सकते हैं। तस्वीर में जो महिला और बच्चा हैं वह राहुल जी के मित्र की पत्नी और बच्चा हैं। मित्र फोटो में नहीं हैं, छुट्टी पर सपरिवार साथ थे। महिलाएं आप जैसे लिजलिजों के साथ सहज नहीं हैं। कुंठित मत होइए।'
कांग्रेस का गिरिराज सिंह पर पलटवार
इस पूरे विवाद में कांग्रेस का कहना है कि तस्वीर को लेकर बिना पूरी जानकारी के सवाल उठाना गलत है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि तस्वीर में नजर आ रही महिला का राहुल गांधी से कोई संदिग्ध संबंध नहीं है, बल्कि वह उनके मित्र की पत्नी हैं और बच्चा भी उसी परिवार का हिस्सा है। कांग्रेस के मुताबिक, राहुल गांधी छुट्टी के दौरान अपने मित्र के परिवार के साथ मौजूद थे। वहीं, गिरिराज सिंह की ओर से इस मामले में सवाल पूछे जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि अगर तस्वीर को लेकर कोई संदेह है तो सरकार के पास मौजूद जांच एजेंसियों के जरिए इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें