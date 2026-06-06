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गिलगित-बाल्टिस्तान भी हमारा है; चुनाव कराने पर भड़का भारत, पाकिस्तान ने क्या कहा?

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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भारत के इस कड़े विरोध पर पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर गिलगित-बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले चुनावों पर भारत की टिप्पणियों को खारिज कर दिया।

गिलगित-बाल्टिस्तान भी हमारा है; चुनाव कराने पर भड़का भारत, पाकिस्तान ने क्या कहा?

India-Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच गिलगित-बाल्टिस्तान में होने वाले चुनावों को लेकर तल्खी और बढ़ गई है। भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र में तथाकथित आम चुनाव कराने की योजनाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने साफ शब्दों में दोहराया है कि यह पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पाकिस्तान की इस चुनावी कवायद को पूरी तरह खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार ने पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में आगामी 7 जून को तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने की योजनाओं को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है।" भारत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के ऐसे दिखावटी और बनावटी प्रयास वहां की जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह के कदमों से पाकिस्तान उस क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और स्थानीय लोगों से आजादी छीनने जैसे बुनियादी मुद्दों पर पर्दा नहीं डाल सकता है।

भारत ने दोहराया अपना रुख

इस विवाद के बीच भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने ऐतिहासिक और कानूनी रुख को मजबूती से दोहराया। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। साल 1947 में जम्मू-कश्मीर का भारत में हुआ विलय पूरी तरह से कानूनी, पूर्ण और अपरिवर्तनीय था, जिसे किसी भी चुनौती के जरिए बदला नहीं जा सकता।

भारत सरकार ने दोटूक लहजे में कहा कि वह अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति में किसी भी तरह के भौतिक परिवर्तन लाने के पाकिस्तान के प्रयासों को सिरे से खारिज करती है। पाकिस्तान इस सच को नहीं छुपा सकता कि वह भारतीय क्षेत्रों पर अवैध रूप से काबिज है और उसे इन क्षेत्रों को तुरंत खाली कर देना चाहिए।

पाकिस्तान ने भारत की आपत्तियों को किया खारिज

दूसरी तरफ भारत के इस कड़े विरोध पर पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर गिलगित-बाल्टिस्तान में 7 जून को होने वाले चुनावों पर भारत की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "पाकिस्तान आगामी गिलगित-बाल्टिस्तान चुनावों को लेकर भारत द्वारा की गई आधारहीन टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करता है।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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