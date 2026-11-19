भारत समिट में नारा लगाकर विवादों में आए इटैलियन नेता जियाकामो फिलिबेक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका नारा भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप के लिए नहीं था, बल्कि वह अपनी एकजुटता दिखा रहे थे।

हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगाकर इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक विवादों में आ गए हैं। पिछले एक हफ्ते से चल रही बयानबाजी के बीच अब उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके इस बयान का मतलब भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करना नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा उन्होंने वह नारा भारतीय विपक्ष के साथ और वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अपनी एकता दिखाने के लिए था।

इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए जियाकोमो फिलिबेक भारत समिट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, "वह नारा भारतीय विपक्ष का है। हस्तक्षेप क्या होता है। किसी के साथ एकजुटता से खड़ा होना, हस्तक्षेप नहीं होता है।" अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए फिलिबेक ने कहा कि हम पूरी दुनिया के समाजवादी, लोकतांत्रिक लोगों के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा, "हम जिन विचारों के लिए खड़े रहते हैं। वह हमें यूरोपीय सीमा पर नहीं रोक सकती। हम उन्हें वैश्विक स्तर पर देखते हैं।" उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि इससे लड़ रहे लोगों के साथ... जैसे राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ जाए।

हैदराबाद में शुरू हुआ था विवाद, भाजपा ने जमकर बोला हमला इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के विरोधी कहे जाने वाले जियाकोमो फिलिबेक के साथ भारतीय राजनीति का विवाद उस समय जुड़ गया, जब उन्होंने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगाया। इस दौरान राहुल गांधी हंसते हुए नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश का अपमान करार दिया। इस मुद्दे पर उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि कोई विदेशी नेता देश के बारे में... देश की राजनीति का मजाक उड़ा रहा था। वहीं नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर हंस रहे रहे थे।

इटली में मेलोनी की पार्टी ने किया विरोध- बढ़ते विवाद के बीच इटली से भी बयान सामने आए। पीएम मेलोनी की पार्टी ने भी जियाकोमो पर जबरदस्त हमला बोला। पार्टी की तरफ से कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वोटिंग के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को सुनवाई की दी तारीख धीरे-धीरे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में याचिका लगाई गई कि सोशल मीडिया से जियाकोमो फिलिबेक द्वारा लगाए गए नारे की वीडियो को हटा दिया जाए। अदालत ने इस मामले को 20 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अधिवक्ता सैयद रिजवान अहमद ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। अहमद ने आरोप लगाया कि फिलिबेक ने सरकार की आलोचना करके और विपक्ष के प्रति खुला समर्थन व्यक्त करके भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और घरेलू राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया है।

कांग्रेस करती है 'वोट चोर गद्दी छोड़' का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चलाए गए अपने अभियान में इस नारे का उपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से दिल्ली में अपने आंदोलन के दौरान इस नारे का उपयोग किया। इसके बाद इस मामले पर हैदराबाद में एक समिट का आयोजन किया गया था। इसमें कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव फिलिबेक इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों में शामिल थे। इसी दौरान दिए अपने भाषण में फिलिबेक 'वोट चोर, गद्दी छोड़' कहते और विदेशी प्रतिनिधियों के लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते दिखाई दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले वकील अहमद ने कहा कि फिलिबेक ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में सरकार भ्रष्ट है और प्रामाणिक नहीं है, तथा वे और अन्य लोग देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने, संरक्षित करने और सुरक्षित रखने के लिए विपक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे।