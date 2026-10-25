'फारुख साहब का सम्मान लेकिन...', 'PAK बचा रहा' वाले बयान पर भड़के गुलाम नबी आजाद

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के बयान पर वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह फारुख अब्दुल्ला का सम्मान करते हैं, लेकिन यह बयान सही नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया है। वहीं, इंडिया ब्लॉक की पार्टी कांग्रेस ने अब्दुल्ला के इस बयान से दूरी बना ली है। अब फारुख अब्दुल्ला के पुराने साथी और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का अगर कोई सच में दुश्मन है, तो वह पाकिस्तान है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मैं फारूक साहब का सम्मान करता हूं, लेकिन उनका बयान पूरी तरह गलत है। अगर कोई भारत और जम्मू-कश्मीर के लोगों का दुश्मन है, तो वह पाकिस्तान है।'' उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति देखिए, जहां लोग अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 1947 से लेकर अब तक नेहरू से लेकर मोदी तक, केंद्र में रही विभिन्न सरकारों ने राजनीतिक संबद्धताओं से परे जम्मू-कश्मीर के विकास में योगदान दिया है।''

कांग्रेस ने बनाई फारुख अब्दुल्ला के बयान से दूरी जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से दूरी बना ली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को जीवित रखकर कश्मीरियों की मदद कर रहा है। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, '' जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान से दूरी बनाई है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।''

मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि अब्दुल्ला की टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा नहीं किए जाने से उपजी निराशा को व्यक्त करती प्रतीत होती है। शर्मा ने कहा, '' पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ता रहा है और आतंकवाद प्रायोजित करके जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की जान लेता रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका की निंदा की जानी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के किसी भी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करती है।

क्या कहा था फारुख अब्दुल्ला ने? यह पूरा मामला शुक्रवार को उस वक्त शुरू हुआ था, जब जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था, "आपको (जम्मू-कश्मीर के लोगों को) उनसे (दिल्ली से) क्या उम्मीद होगी? क्या आप उम्मीद करेंगे कि वे आपके साथ न्याय करेंगे?'' उन्होंने कहा, ''यदि आपमें यह साहस नहीं होगा, तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। हमारा नामोनिशान और पहचान भी खत्म हो जाएगी। कुछ भी नहीं बचेगा। वे आज चुप हैं, क्योंकि दुनिया में इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है और हमारा पड़ोसी लगातार इसके पीछे लगा हुआ है। हर जगह कहा जाता है कि 'कश्मीर के संबंध में फैसला नहीं हुआ है।' यही बात हमें बचा रही है। अन्यथा, उनकी मंशा अच्छी नहीं है।''

इस बीच, शिया नेता और पूर्व मंत्री इमरान अंसारी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष की आलोचना करते हुए लोगों से उनके बयानों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अंसारी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, '' अपने कश्मीरी भाइयों से मेरी विनम्र और भाईचारे के नाते एक अपील है। कृपया फारूक साहब का अनुसरण न करें। वह और उनके कुछ चुनिंदा साथी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं।'' वहीं कश्मीरी पंडित संगठन पनुन कश्मीर और जम्मू स्टेट पीपुल्स मूवमेंट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए जम्मू के चन्नी पुलिस थाने में शिकायत दी है।