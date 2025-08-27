Germany Also buys Oil from Russia Former Minister MK Akbar Attacks Donald Trump on 50 Percent Tariff जर्मनी भी तो रूस से तेल खरीदता है, 50% टैरिफ पर मोदी सरकार के पूर्व मंत्री ने ट्रंप को खूब सुनाया, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
एमजे अकबर ने कहा कि ठीक है, इससे उन विशिष्ट वस्तुओं पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को होने वाला नुकसान उतना ज्यादा नहीं है जितना कुछ लोग आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 06:29 PM
रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे कुल शुल्क बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। ट्रंप के इस कदम से भारत को सामान एक्सपोर्ट करने के मामले में बड़ा झटका लगा है। आज से 50 फीसदी टैरिफ लागू होने के मामले में मोदी सरकार के पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने ट्रंप पर खूब निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं। जर्मनी पूरे युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदता रहा है। जर्मनी पर 50 फीसदी टैरिफ क्यों नहीं है? चीन रूस से हमसे ज्यादा गैस और ऊर्जा खरीदता है।

एमजे अकबर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आगे कहा, ''अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन को लेकर अनिश्चित और असुरक्षित क्यों लग रहे हैं? खैर, टैरिफ में उथल-पुथल का एक नतीजा यह हुआ है कि भारत और चीन के बीच ठंडे पड़ते रिश्ते फिर से शुरू हो गए हैं। और इस सुधार का भू-राजनीतिक और द्विपक्षीय स्तर पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा है।" उन्होंने आगे कहा, "ठीक है, इससे उन विशिष्ट वस्तुओं पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को होने वाला नुकसान उतना ज्यादा नहीं है जितना कुछ लोग आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। और वैसे भी, मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इन टैरिफ के पीछे अमेरिकी तर्क तथ्यों और सच्चाई के सामने धराशायी हो गया है।''

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "हर देश में आत्मनिर्भर बनने और अन्य संभावनाओं को तलाशने की क्षमता होती है, और हम भी ऐसा ही चाहते हैं। दुनिया में हमारे कई मित्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, हमने पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां हमारी उपस्थिति और व्यापार बढ़ रहा है, और हमारे द्विपक्षीय संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह सच है कि बिना किसी उचित कारण के हम पर कुछ अनुचित और पूरी तरह से अनुचित टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन हम यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रखा जाए।"

अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ लगाने के कदम से वस्त्र, रत्न और आभूषण, जूते, खेल के सामान, फर्नीचर और रसायन जैसी वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 फीसदी तक पहुंच गया है। यह अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है और ब्राजील के बराबर है। नए टैरिफ से गुजरात सहित हजारों छोटे निर्यातकों और नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार के सूत्र ने कहा कि सरकार अन्य देशों को कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों के साथ बातचीत कर रही है और प्रभावित व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की संभावना है।

