गजब का फ्रॉड! 16 साल से सिक लीव लेकर सैलरी लेती रही ये टीचर, अब भरने पड़ेगा करोड़ों का हर्जाना
जर्मनी का यह केस सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहां एक महिला में करोड़ों रुपये के फ्रॉड का आरोप लगा है। आरोप है कि पेशे से शिक्षिका रही इस महिला ने 16 साल तक लगातार छुट्टी ली। इस दौरान सैलरी उठाती रही।
आपको अपने दफ्तर से लगातार कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है? 5 दिन, 10 दिन या एक महीने? बीमार होने या प्रेगनेंसी की स्थिति में कई बार महीनों तक की छुट्टी लेने का भी नियम होता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको कहें कि एक महिला ने कंपनी से लगातार 16 साल की छुट्टी ले ली। यही नहीं इस दौरान महिला पूरे समय सैलरी भी उठाती रही। सुनने में भले ही यह असंभव लगे लेकिन जर्मनी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पेशे से शिक्षक महिला ने अपनी कंपनी से 16 साल की पेड सिक लीव ले ली। अब महिला पर फ्रॉड का मुकदमा दायर किया गया है।
62 वर्षीय शिक्षिका पर धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप लगे हैं। जर्मनी की एजेंसी टागेशौ के मुताबिक डुइसबर्ग पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने शिक्षिका पर धोखाधड़ी के 11 गंभीर मामलों और दस्तावेजों के फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं।
16 साल से गायब, करोड़ों की सैलरी उठाई
आरोप है कि नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया क्षेत्र के वेसेल स्थित एक वोकेशनल कॉलेज में कार्यरत इस महिला ने फरवरी 2009 में यहां पढ़ाना बंद कर दिया था। वह मेडिकल लीव पर चली गई। इसके बाद वह लगातार मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करती रही और उसे पूरा वेतन मिलता रहा।
वकीलों का आरोप है कि काम करने में पूरी तरह सक्षम होने के बावजूद महिला ने मार्च 2021 से मार्च 2025 के बीच मेडिकल आधार पर 248,000 यूरो यानी लगभग ढाई करोड़ रुपये से अधिक का वेतन लिया। महिला ने इससे पहले के सालों में भी वेतन उठाया। हालांकि अब समयसीमा बीत जाने की वजह से वे साल कानूनी दायरे से बाहर हो गए हैं और सिर्फ 2021 से 2025 तक के वेतन की जांच की जा रही है। द टाइम्स की रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक 16 सालों के दौरान उसने करीब 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का वेतन उठा लिया।
मामला कैसे आया सामने?
मामला तब सामने आया जब कॉलेज में एक नया अधिकारी आया। इसके बाद टीचर की जांच शुरू हुई। जब फाइल खंगाले गए तब महिला की छुट्टी का पता चला। अधिकारियों ने मेडिकल जांच के निर्देश दिए। लेकिन इस बीच महिला अपने खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती देने के लिए अदालत पहुंच गई। हालांकि अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी और उस पर 2,500 यूरो का कानूनी जुर्माना लगा दिया।
कैसे कर दिया इतना बड़ा फ्रॉड?
दरअसल जर्मनी में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के उलट सिविल सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारियों को बीमार होने पर पूरी सैलरी मिलती रहती है। इसके लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि यह नियम उन्हें मेडिकल जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई से छूट नहीं देता। जांच के दौरान पता चला कि बीमारी की छुट्टी पर रहने के दौरान महिला लगातार स्कूबा डाइविंग भी करती रही। इस दौरान महिला पर स्कूबा डाइविंग के लिए अपनी फिटनेस साबित करने के लिए दो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करने का आरोप है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें