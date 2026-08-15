जेन-जी के कई-कई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, बाबा रामदेव ने क्यों दी आंदोलन की चेतावनी?
देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो यह दावा करते हैं कि देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रूप से हताश हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देख रहे हैं।
Baba Ramdev: योग गुरु बाबा रामदेव ने भारत की युवा पीढ़ी यानी कि जेन-जी, देश के राजनीतिक माहौल और शिक्षा व्यवस्था को लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने विचार रखे। एक ओर उन्होंने युवाओं के विरोध-प्रदर्शन की सराहना की, वहीं दूसरी ओर परीक्षा पेपर लीक और स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए आंदोलन तक की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जेन-जी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लेकिन कुछ हिंसा में शामिल हैं।
योग गुरु रामदेव ने कहा कि युवाओं को किसी एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। देश के कई युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग गलत आदतों की ओर आकर्षित हो रहा है। उन्होंने कहा, "कई जेन जी युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिंसा में लिप्त हैं। कई-कई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। कुछ बीड़ी-सिगरेट पीने और शराब के सेवन में लगे हुए हैं।" उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे बुराइयों को छोड़कर अच्छी आदतों को आगे बढ़ाएं।
देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो यह दावा करते हैं कि देश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रूप से हताश हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा, "यदि देश को आपको प्रधानमंत्री बनाना होगा तो थोड़ा धैर्य रखें।"
रामदेव ने नेताओं और उनके समर्थकों से अपील की कि वे जाति, वर्ग या समुदाय के आधार पर विभाजन पैदा करने से बचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक विरोध स्वाभाविक है, लेकिन इसे व्यक्तिगत दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए।
आंदोलन की चेतावनी
शिक्षा क्षेत्र की दुर्दशा पर गंभीर चिंता जताते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि यदि स्थितियों में सुधार नहीं हुआ, तो वह इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। छोटे और ग्रामीण स्कूलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर के स्कूलों में अव्यवस्था फैली हुई है। बच्चे शिक्षकों, बिजली, पानी और शौचालयों की कमी के कारण छोटे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। परीक्षा प्रणाली पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "किताबें हैं तो शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक हैं तो किताबें नहीं हैं। अगर किताबें हैं भी तो पेपर लीक हो जाते हैं।"
उन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब दाखिले पूरी तरह से प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं पर निर्भर हो गए हैं, जिससे छात्रों पर बेवजह का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले साक्षात्कार 90 से 99 प्रतिशत तक पक्षपातपूर्ण या फर्जी होते हैं, जहां अपनी विचारधारा, जाति और पहचान के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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