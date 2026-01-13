Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsgeneral upendra dwivedi talks about operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या सीखा और पाक का क्या हाल; आर्मी चीफ ने बताई एक-एक डिटेल

ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या सीखा और पाक का क्या हाल; आर्मी चीफ ने बताई एक-एक डिटेल

संक्षेप:

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यह सीखा है कि आप जो भी खबर देते हैं, उसकी विश्वसनीयता और निरंतरता होनी चाहिए। किसी भी नैरेटिव डोमेन में स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि कोई गैप रहता है तो फिर निगेटिव न्यूज बढ़ जाती हैं।

Jan 13, 2026 01:51 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मंगलवार को खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से हमने बहुत कुछ सीखा है और हमारी तैयारी पूरी थी। भविष्य के लिहाज से भी हम सतर्क हैं और हर तरह से तैयार हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं। हमारी फौज अब भी पहले की तरह ही सतर्क है। सीमा पार अब भी 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं और वहां दहशतगर्द बैठे हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बात की जाए तो यह सही है कि वहां अब भी पहले की तरह आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। आतंकियों को फंडिंग के तरीके बदल गए हैं। इसलिए संभव है कि वे तुरंत जवाब न दें, लेकिन उनकी तैयारी चल रही है।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वहीं हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे जाने पर भी उन्होंने जवाब दिया। जनरल द्विवेदी ने कहा, 'हमने जो देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये डिफेंसिव ड्रोन्स हैं और वे देखना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। इसके अलावा शायद वे जासूसी भी करना चाहते होंगे। लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि भारतीय मिलिट्री ने कोई गैप नहीं छोड़ा है और उनके लिए हरकत करना अब मुश्किल है।' आर्मी चीफ ने इस दौरान नैरेटिव वारफेयर को लेकर भी खुलकर बात की।

अपने ही ट्विटर हैंडल्स क्यों आर्मी ने कर दिए थे बंद?

उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर से हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यह सीखा है कि आप जो भी खबर देते हैं, उसकी विश्वसनीयता और निरंतरता होनी चाहिए। किसी भी नैरेटिव डोमेन में स्पेस नहीं होना चाहिए। यदि कोई गैप रहता है तो फिर निगेटिव न्यूज बढ़ जाती हैं। यह नैरेटिव फिर हमारे खिलाफ जाता है।' उन्होंने नैरेटिव वारफेयर से निपटने की भारत की कोशिशों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'उदाहरण के तौर पर हमने वेस्टर्न फ्रंट से संबंधित सारे ट्विटर हैंडल्स बंद कर दिए गए थे। हमने सिर्फ एडीजी स्ट्रेटकॉम को ही सच के एकमात्र माध्यम के तौर पर रखा था। इसीलिए हमने देखा था कि हमारी विश्वसनीयता काफी बेहतर थी।'

पाकिस्तान के नैरेटिव वारफेयर पर क्या बोले उपेंद्र द्विवेदी

सेना प्रमुख ने कहा कि यह जरूरी है कि हमारे पास साइकॉलजिकल डिफेंस डिविजन हो। इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल डिविजन भी बनाया गया था, जो फेक न्यूज पर काम कर रहा था। ऐसी हर खबर का रियलटाइम में ही खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान से ही हो। ऐसा तुर्की की ओर से भी हो सकता है या फिर किसी तीसरे देश की ओर से भी ऐसा किया जा सकता है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।