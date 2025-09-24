CDS बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, केंद्र सरकार ने 2026 तक के लिए बढ़ाया कार्यकाल

केंद्र सरकार ने मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने इसकी सूचना दी है।

भारत के मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी सूचना दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है।

बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया, “सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक के लिए मंजूरी दे दी है।”

बता दें कि जनरल चौहान को 30 सितंबर 2022 को सीडीएस नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई थी और 30 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। हालांकि अब उन्हें अगले साल 30 मई तक के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है।