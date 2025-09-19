Gen Z Wont Tolerate Corruption, Prepare To Leave Country BJP MP Nishikant Dubey sharp retort to Rahul Gandhi Gen Z आपको क्यों करे बर्दाश्त? देश छोड़ने की करो तैयारी; राहुल गांधी पर BJP सांसद का तीखा पलटवार, India News in Hindi - Hindustan
Gen Z आपको क्यों करे बर्दाश्त? देश छोड़ने की करो तैयारी; राहुल गांधी पर BJP सांसद का तीखा पलटवार

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि देश की 'जेन जेड' यानी युवा और छात्र ही अब वोट चोरी से बचाएंगे और संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वह इन सभी स्थितियों में देश की इस युवा पीढ़ी के साथ खड़े रहेंगे। 

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 09:42 AM
Rahul Gandhi Vote Chori: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि वह वोट चोरों को संरक्षक हैं। उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा था कि देश के युवा और जेनरेशन जेड (Gen Z) संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। इस पर झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता पर तीखा पलटवार किया है और कहा है कि जेनरेशन जेड परिवारवाद के खिलाफ है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो आपको क्यूं नहीं भगाएगा? दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब देश छोड़ने की तैयारी आप करो।

निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, Gen Z परिवार वाद के खिलाफ है।.वह नेहरु जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यूँ बर्दाश्त करेगा? वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यूँ नहीं भगाएगा? वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वह भारत को हिंदू राष्ट्र क्यूँ नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी आ रहे हैं…"

जेनरेशन जेड पर राहुल ने क्या कहा था?

दरअसल, इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने जोर देकर कहा था कि भारत की जनरेशन जेड संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी, और कथित "वोट चोरी" के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने लिखा था, "देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद!" राहुल ने गुरुवार को पहली बार जेन जेड शब्द का इस्तेमाल किया था।

कर्नाटक का उदाहरण दे EC पर बरसे राहुल

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के इसी पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो अब देश छोड़ने की तैयारी करें। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में आरोप लगाया था कि कर्नाटक में सुनियोजित तरीके से सिस्टम को हाइजैक कर करीब 6800 वोटों को डिलीट कर दिया गया था और जब कर्नाटक CID ने इस मामले में जांच करते हुए चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 चिट्ठी लिखी, तब भी केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जो यह दर्शाता है कि EC की उसमें मिलीभगत है।

चुनाव आयोग ने खारिज किए आरोप

हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे गलत और आधारहीन करार दिया। आयोग ने यह भी कहा कि ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकते और उसकी एक नियत प्रक्रिया है। इसके तहत प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। भाजपा ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ गांधी के बार-बार आरोप भारतीय लोकतंत्र में उनकी और कांग्रेस के अविश्वाश को दर्शाता है।

क्या है जेन-Z

गौरतलब है कि हाल में नेपाल की युवा पीढ़ी 'जेन जेड' ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जबरदस्त आंदोलन किया था। जेनरेशन जेड या जेनजी का आशय एक पूरी पीढ़ी से है। इसमें वे लोग शामिल माने जाते हैं जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012-2015 के बीच हुआ है। यानी इसमें किशोर और युवा वयस्कों को रखा जाता है। इससे पहले की पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा जाता है।