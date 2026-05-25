जेन-Z ही आपका अहंकार तोड़ेगा, CBSE OSM विवाद पर राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा हमला; EM का मांगा इस्तीफा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी और शिक्षा मंत्रीप्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर चल रहे विवादों के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (25 मई) को आरोप लगाया कि "प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री प्रधान की जोड़ी" ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि Gen Z, PM के अहंकार को चूर-चूर कर देगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि सच तो यह है कि मोदी सरकार युवाओं और Gen Z से "डरती" है, क्योंकि अब वे सवाल पूछ रहे हैं।

राहुल ने CBSE की 12वीं कक्षा की 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में व्यापक सुधार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार सवाल पूछने वाले युवाओं को डराती और बदनाम करती है, लेकिन ये युवा और 'जेन जेड' ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अहंकार तोड़ देंगे।

OSM प्रणाली में खामियां उजागर हुई हैं बता दें कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में "ऑन-स्क्रीन मार्किंग" मूल्यांकन की एक डिजिटल प्रणाली है। इसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल स्वरूप में कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जाता है। इसमें कई किस्म की खामियां उजागर हुई हैं। इसी विवाद के बहाने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ़्ते से OSM, गलत मार्किंग और जाँच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं।"

मोदी सरकार युवाओं और Gen Z से डरती है उन्होंने आगे लिखा, “एक 17 साल का बच्चा, जिसकी कॉपी गलत जाँची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया। मगर, उसे मदद नहीं, गालियाँ मिलीं। BJP के IT cell ने उसे “Anti-National” कहा, “Soros का एजेंट” कहा, “Deep State” का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाता है और यह BJP उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है - मोदी सरकार युवाओं और Gen Z से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं। और जो सवाल पूछे, उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए, मोदी जी - यही युवा, यही Gen-Z आपका अहंकार तोड़ेगा।”

जयराम रमेश ने भी बोला हमला कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ''योगी आदित्यनाथ शासित उत्तर प्रदेश में लगातार हुए पेपर लीक और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान इस मुद्दे को लगातार उठाए जाने के बाद, मोदी सरकार ने फरवरी, 2024 में सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम को संसद से पारित कराया। जहां मोदी सरकार ने इसे ऐतिहासिक कानून बताया, वहीं विपक्षी सांसदों ने उसी समय कहा था कि यह कानून "गेस पेपर" या अन्य तरीकों से होने वाले पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता।''

उन्होंने कहा, ''आज यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार का जल्दबाजी में लाया गया यह कानून पेपर लीक रोकने के लिए बेहद अपर्याप्त था। भले ही मोदी सरकार कथित तौर पर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सामने नीट-यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक से इनकार कर रही हो, लेकिन यह साफ है कि एक 'गेस पेपर' सबसे ऊंची बोली लगाने वालों तक पहुंचाया गया था।'' रमेश के अनुसार, पिछले दो वर्षों में लाखों छात्र इसकी कीमत चुका चुके हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने विपक्ष की आवाज सुनने से इनकार कर दिया।