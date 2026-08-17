जेन जी इंटर्न बोला- नौ बजे काम पर नहीं आ सकता, जिम जाना होता है; वकील की पोस्ट वायरल
आजकल जेन जी चर्चा में बना हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। यह पोस्ट एक महिला वकील ने लिखी है, जिसे एक जेन जी इंटर्न की बातों से काफी हैरानी हुई। असल में वकील चाहती थी कि जेन जी इंटर्न सुबह नौ बजे कोर्ट पहुंचे और कामकाज संभाल ले।
आजकल जेन जी चर्चा में बना हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। यह पोस्ट एक महिला वकील ने लिखी है, जिसे एक जेन जी इंटर्न की बातों से काफी हैरानी हुई। असल में वकील चाहती थी कि जेन जी इंटर्न सुबह नौ बजे कोर्ट पहुंचे और कामकाज संभाल ले। लेकिन लेकिन युवा इंटर्न ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह समय उसके जिम जाने का है। महिला वकील ने एक्स पर इसके बारे में लिखा है। इसके मुताबिक इंटर्न, उस वक्त पर आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाद में एक बार का अपवाद मानकर उसने वह काम किया। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है।
वायरल हो गई पोस्ट
दिल्ली की महिला वकील ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि मैं समझ नहीं पा रही हूं मैं उसकी सीनियर हूं या जूनियर। या उसकी कोई पर्सनल असिस्टेंट हूं। मैं इस बात को नॉर्मल तरीके से नहीं ले पा रही हूं। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई। तमाम प्रोफेशनल्स, वकील और छात्रों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। हालांकि सभी का सोचना पूरी तरह से अलग था। सभी लोग इंटर्न के काम को लेकर अलग-अलग बात रख रहे थे। कुछ लोगों ने इंटर्न द्वारा काम के ऊपर अपनी निजी रूटीन को तवज्जो देने के लिए उसकी आलोचना की। वहीं, तमाम लोगों ने उसकी तरफदारी की। उनका तर्क था कि चाहे कर्मचारी हों या अन्य कोई प्रोफेशनल, अपने निजी समय की सीमा तय करने का आदेश है।
लोगों ने पूछे ऐसे सवाल
वहीं, कुछ अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इंटर्न को अलग समय पर एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया गया तो क्या उसे इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए गए या नहीं? साथ ही उसने महिला वकील की इस बात के लिए आलोचना भी की कि वह खुद को इंटर्न का पर्सनल असिस्टेंट क्यों समझ रही है? वकील ने बाद में स्पष्ट किया कि समस्या यह नहीं थी कि इंटर्न जिम जा रहा था या समय नहीं था। उन्होंने कहाकि कोर्ट असाइनमेंट में सामान्य काम और ब्रीफिंग शामिल थी और उनके वर्कप्लेस पर इंटर्न को भुगतान और दूसरे खर्चों की भरपाई की जाती है।
तरह-तरह के कमेंट्स
एक यूजर ने लिखा कि पोस्ट पर जो कमेंट्स आए हैं, वह दिखाते हैं कि लोगों को वकीलों के काम करने के तरीके की बिल्कुल समझ नहीं है। महिला वकील कभी भी बॉस होने का दावा किया ही नहीं है जैसा कि कहा गया। एक इंटर्न/वकील के रूप में, मैं अब भी अपना काम प्राथमिकता रखूंगा। मैंने (खुशी-खुशी) इसके लिए साइन अप किया। यूजर ने आगे लिखा कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि मेरे इंटर्नशिप के दिनों में भी मैं जिम का दीवाना था लेकिन मुझे वह छोड़ना पड़ा। मुझे नहीं पता कि लोग कब समझेंगे कि काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
झल्ला उठी महिला वकील
तमाम तरह के कमेंट्स और आलोचना से महिला वकील भी झल्ला उठी। उन्होंने अपनी पोस्ट के नीचे कमेंट किया कि लोग बहुत ज्यादा ही संवेदनशील हो गए हैं। एक हल्की-फुल्की पोस्ट पर भी बात का बतंगड़ बना दिया। उन्होंने लिखा कि क्या हम भूल गए हैं कि मजाक भी कोई चीज होती है। महिला वकील ने लिखा कि कुछ जवाब पढ़कर तो ऐसा लगता है कि मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आखिर में उन्होंने पटाक्षेप करते हुए कहा-मैंने उसका काम कर दिया है। इंटर्न जिम भी गया और आराम भी किया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।