Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Explainer: जेन-Z के 'FOMO' ने सरकार को बैकफुट पर धकेला, फिर हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और इसके साथ ही भारत के जेन-जी का आंदोलन भी खत्म हो चुका है। लाखों मीम्स और रील्स वाले इस आंदोलन ने भारतीय जेन-जी की राजनीतिक समझ को और भी ज्यादा तेज किया है। पीएम मोदी ने भी युवाओं से कनेक्ट करने के लिए रील्स की शुरुआत की है।

GENZ
जंतर मंतर पर जेन-जी

NEET पेपर लीक को लेकर लगातार युवाओं का दबाव झेल रहे धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई तीसरे दौर की बैठक के बाद जंतर-मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन भी खत्म हुआ। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था, जो पूरी तरह से जेन-Z के कंधों पर टिका हुआ था। अब, जबकि यह आंदोलन खत्म हो चुका है, तो चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि कैसे एक ऐसी जनरेशन 'जिसे आम तौर पर ध्यान न देने वाली, हक जताने वाली और हर समय ऑनलाइन रहने वाली समझकर नकार दिया जाता है।' उसकी इन्हीं आदतों ने केंद्र सरकार के मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया।

इस आंदोलन के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी इस सफलता का श्रेय जेन-जी को ही दिया। उन्होंने आंदोलन खत्म होने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत के विश्वगुरू होने का मतलब क्या है, तो वह हमारी जेन जी है। उन्होंने सनातन धर्म को जिया है, केवल उसका उपदेश नहीं दिया।" दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने भी इस आंदोलन की सफलता को अपने लिए एक भावुक पल बताते हुए कहा कि देश का युवा जाग चुका है और उसने कमान अपने हाथ में ले ली है।

पीएम मोदी ने अपने अकाउंट से शेयर की रील

जेन-जी को समझने की सबसे बड़ी कहानी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी। आम तौर पर आठ बजे टीवी पर आकर अपनी बात रखने वाले पीएम मोदी ने 12 बजे इंस्टाग्राम रील पर अपनी बात शेयर करना चुना। क्योंकि यही जेन-जी का तरीका है। 12 बजे रील शेयर करना यह दिखाता है कि पीएमओ भी इस बात से भली भांति परिचित है कि युवाओं का टाइम शेड्यूल क्या है। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने 'मित्रों' की जगह 'फ्रेंड्स' के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। यह दिखाता है कि कैसे पीएम मोदी भी इस बात को समझ रहे थे कि यह आंदोलन पूरी तरह से युवाओं पर ही आधारित है।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बने मोबाइल फोन

इंटरनेट के जमाने में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले जेन-जी को आम तौर पर ऐसी जनरेशन के तौर पर जाना जाता है, जो हर समय बस फोन पर लगी रहती है। ऑनलाइन रहती है और ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन इस जनरेशन की एक खास बात यह है कि पिछली किसी भी जनरेशन के मुकाबले इन्हें संचार के माध्यमों का उपयोग अपनी भाषा में करना बड़ी अच्छी तरह से आता है। हर चीज को मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। कैसी भी परेशानी हो, उसे मजाक में लेकर हंसी में उड़ाना या फिर किसी बात पर मीम्स बनाना। यह सब इस जनरेशन की आदत है, और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन गया।

भारत में अभी तक जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, उसमें मोबाइल फोन का उपयोग इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं किया गया। जंतर मंतर पर हर युवा के हाथ में किसी पार्टी का झंडा नहीं बल्कि मोबाइल फोन था, जिसमें हर पल कैद हो रहा था। और यही इस आंदोलन को देश-दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का साधन बन रहा था।

जेन-जी के FOMO ने बढ़ाया आंदोलन का क्रेज

2011 से लेकर 2013 के बीच हुए आंदोलनों को अब काफी समय हो चुका है। उस समय पर जेन-जी को राजनीति की ज्यादा समझ नहीं थी। किसान आंदोलन से युवाओं ने ज्यादा कनेक्ट नहीं किया। लेकिन जब यहीं आंदोलन नीट को लेकर आया, तो एक नई चीज शुरू हुई। युवाओं को लगा कि यह उनका आंदोलन है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ज्यादा लोग वहां नहीं पहुंचे। सोनम वांगचुक की अनशन के 14 से 15 दिनों के बाद भी करीब 500 से 1000 लोग ही अनशन स्थल पर पहुंचते थे।

16वें दिन के बाद हालात बदलने लगे। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगा। लोग वहां पहुंचने लगे। नेता पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर रील्स शेयर होने लगीं। इसके बाद शुरू हुआ FOMO (फीयर ऑफ मिसिंग आउट) जेन-जी होने के नाते कहूं, तो एक ऐसा डर, जो आपको तब लगता है, जब आपके पास कोई घटनाक्रम हो रहा हो, और आप उसमें शामिल न हो पाएं।

सोशल मीडिया पर शुरू हुए सोनम वांगचुक वाले ट्रेंड ने युवाओं को जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए तैयार किया। अगले चार दिनों में हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई भी इस आंदोलन को मिस करके फोमो में नहीं जीना चाहता था। इसलिए दूसरे शहरों से भी लोग दिल्ली आने लगे।

20 जुलाई के संसद मार्च के बाद 'फोमो' ने ही बढ़ाया आंदोलन

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हजारों युवा कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले आगे बढ़ने लगे। यह एक तरीके के नया अनुभव था, जो युवा महसूस कर रहे थे। सत्ता के गलियारों तक अपनी धमक पहुंचाने का अनुभव। हजारों की संख्या में युवाओं ने मार्च किया। दिल्ली पुलिस की लाठियों और बर्बरता ने युवाओं के अंदर के गुस्से को जगा दिया। घायलों की चोट को देखकर इंस्टाग्राम पर कंटेंट की बाढ़ आ गई। 24 घंटे पहले पुलिस की लाठी खाकर रोने वाला युवा थोड़ी देर बाद मीम्स बनाकर हंस रहा था। वह दिल्ली पुलिस से पूछ रहा था कि 'अब तो लाठी नहीं मारोगे न।' यह इसलिए नहीं था कि हिंसा मजाक बन गई थी। बल्कि इसलिए था क्योंकि यही जेन-जी का तरीका है, जो किसी भी घटना को ह्यूमर के साथ मिक्स करके उसे अपने ही तरीके से कहने का हुनर रखते हैं। और सच कहूं तो ह्यूमर ही वह तरीका है, जो किसी भी स्थिति पर इंसान का नियंत्रण नहीं हटने देता।

जेन जी स्लैंग्स का बढ़ा ट्रैंड

20 जुलाई के मार्च के बाद कुछ स्लैंग का भी प्रयोग बढ़ना ही चर्चा में रहा। जैसे एक लड़की द्वारा- पुलिस वालों से पूछना 'कैन आई गेट सम हुईयां' या फिर पुलिस वालों के सामने ही डांस की प्रैक्टिस करना। या किसी गेम की तरफ भागते हुए वीडियो पोस्ट करना। इन सब रील्स और मीम्स ने एक ट्रेंड सेट कर दिया। इससे यह हुआ कि युवाओं के अंदर का 'फोमो' और भी ज्यादा बढ़ गया।

जो लोग घरों में बैठकर इस आंदोलन को देख रहे थे। वह भी आंदोलन में जाने लगे और देखते ही देखते कुछ लोगों की भीड़ जंतर-मंतर पर हजारों की भीड़ बन गई। लोगों ने रील्स बनाना शुरू कर दिए। जंतर मंतर पर मीम्स और पोस्टर्स की वजह से रील्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने 'गेट रेडी विथ मी' वाले ट्रेंड पर 'दिल्ली पुलिस की लाठी खाने जा रही हूं।' वाला ट्रेंड चालू कर दिया। लाखों व्यूस और फन।

किसी नेता या पार्टी के हाथ में नहीं था आंदोलन

एक व्यंग्य से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, युवाओं के लिए किसी मजे की जगह बनता जा रहा था। 20 मार्च के बाद यह आंदोलन किसी नेता या सोनम वांगचुक के हाथ में नहीं था। इन युवाओं को मतलब नहीं था कि वह किसके झंडे तले नारे लगा रहे हैं। वह बस नारे लगा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे और इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। हर दिन यह भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग रील्स बना-बनाकर अपने भविष्य के बच्चों के इस बात का संदेश दे रहे थे कि उनके माता-पिता भी आंदोलन में आए थे।

इस ट्रेंड की वजह से सोशल मीडिया पर इस आंदोलन का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया। लोग बड़ी संख्या में जुड़ते चले गए।

लगातार बढ़ते दबाव और युवाओं को जंतर मंतर पर आते मजे ने सरकार के ऊपर दबाव को बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने जेन-जी को संबोधित करने के लिए इंस्टाग्राम पर आकर रील्स बनाई और उस पर मिलियन्स लाइक गए। दरअसल, जेनजी के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बढ़ी बात नहीं थी। वह बस उनके लिए एक माध्यम था अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कि जवाबदेही देनी पड़ेगी। इसके बाद जो हुआ वह सभी ने देखा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही जेन-जी का यह आंदोलन भी खत्म हो गया। और यकीन मानिए जो भी यहां पर नहीं पहुंच पाया होगा। उसे 'फोमो' तो जरूर हो रहा होगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News India Nepal Border Jantar Mantar अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।