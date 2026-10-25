चलती ट्रेन में कैंसर मरीज की मौत, 12 घंटे तक शव के साथ सफर करते रहे यात्री, मचा हड़कंप!

मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के भाटपारा निवासी बिनोद पासवान के रूप में हुई है। वह मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से कैंसर का इलाज कराकर घर लौट रहे थे। घटना के समय ट्रेन पहले से ही करीब 12 घंटे की देरी से चल रही थी। आखिरकार, शनिवार रात जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शव को ट्रेन से उतारा गया।

मुंबई से हावड़ा जा रही गीतांजलि एक्सप्रेस से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गीतांजलि एक्सप्रेस में शनिवार, 24 अक्टूबर को 45 साल के कैंसर मरीज की मौत हो गई। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे अधिकारियों को सुबह ही उनकी मौत की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद शव करीब 12 घंटे तक ट्रेन में ही पड़ा रहा। इस दौरान यात्रियों को शव के साथ सफर करना पड़ा।

12 घंटे तक शव के साथ सफर करते रहे यात्री मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के भाटपारा निवासी बिनोद पासवान के रूप में हुई है। वह मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से कैंसर का इलाज कराकर घर लौट रहे थे। घटना के समय ट्रेन पहले से ही करीब 12 घंटे की देरी से चल रही थी। आखिरकार, शनिवार रात झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बिनोद पासवान के शव को ट्रेन से उतारा गया। यात्रियों ने समय पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई।

यात्रियों के मुताबिक, बिनोद पासवान गीतांजलि एक्सप्रेस के एम-2 कोच में सफर कर रहे थे। शनिवार सुबह यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। यात्रियों ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे ट्रेन के टिकट जांचने वाले कर्मचारी (टीटीई) को इसकी जानकारी दे दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि मौत की पुष्टि करने के लिए मेडिकल जांच कराई जाएगी।

हालांकि, यात्रियों का आरोप है कि इसके बाद भी कई घंटों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से बिनोद पासवान का शव कोच में ही पड़ा रहा और दूसरे यात्रियों को करीब 12 घंटे तक शव के पास बैठकर सफर करना पड़ा। ट्रेन में देरी और शव को नहीं हटाए जाने से परेशान यात्रियों ने रेलवे से मेडिकल मदद उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि शव को जल्द से जल्द ट्रेन से बाहर निकाला जाए।

यात्रियों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं मिला, तो शाम करीब 7 बजे एक यात्री ने सोशल मीडिया पर यह मामला उठाया। उसने अपनी पोस्ट में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग किया और रेल मदद शिकायत मंच के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे ट्रेन झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां आखिरकार बिनोद पासवान के शव को ट्रेन से उतारा गया।

रेलवे अधिकारियों ने कही ये बात इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रधरपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य चौधरी ने इस घटना को लेकर यात्रियों से अलग जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे अधिकारियों को शाम करीब 7:45 बजे सूचना मिली थी कि ट्रेन नंबर 12859 के एम-2 कोच में एक यात्री बेहोश पड़ा है। अधिकारी के मुताबिक, ट्रेन के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां मौजूद डॉक्टर ने यात्री की जांच की। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आदित्य चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना को लेकर यात्रियों और रेलवे अधिकारियों के बयानों में अंतर सामने आया है। ऐसे में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि रेलवे कर्मचारियों को यात्री की हालत के बारे में सबसे पहले कब जानकारी मिली थी और इसके बाद क्या कदम उठाए गए।