gaza peace summit What Donald Trump Said About India and PM Narendra Modi Shehbaz Sharif

ट्रंप की तारीफ कर रहे थे शहबाज शरीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ले लिया भारत का नाम; क्या कहा

डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान 'पूर्ण और तत्काल' संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों बार अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का 'समाधान' करने में मदद की है।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 07:02 AM
गाजा शांति शिखर सम्मेलन में पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत के साथ संघर्ष रुकवाने का श्रेय भी ट्रंप को फिर दे दिया। खास बात है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति एक ओर जहां पाकिस्तानी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की सराहना कर रहे थे। वहीं, उन्होंने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया।

ट्रंप ने गाजा में इजरायल-हमास के बीच करीब दो साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम पर बनी सहमति के बाद मिस्र के शर्म अल शेख शहर में विश्व नेताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तानअच्छी तरह से रहेंगे’। ट्रंप ने अपने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखते हुए कहा, 'भारत महान देश है और मेरे बहुत अच्छे मित्र उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे।'

क्या बोला पाकिस्तान

पाकिस्तान पीएम ने कहा, 'अगर यह सज्जन नहीं होते, तो कौन जानता है कि क्या होता। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें हैं। अगर यह अपनी शानदार टीम के साथ उन चार दिनों में दखल नहीं देते, तो युद्ध उस स्तर तक पहुंच जाता, जहां कोई भी यह बताने के लिए नहीं बचता कि आखिर क्या हुआ था।'

ट्रंप के दावे

ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान 'पूर्ण और तत्काल' संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों बार अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का 'समाधान' करने में मदद की है। वह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का क्रेडिट कई बार ले चुके हैं।

जबकि, भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सीजफायर किया गया था। भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया था।

ट्रंप से मिले पीएम मोदी के प्रतिनिधि

सम्मेलन में पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी ट्रंप से मुलाकात की। खास बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है जब किसी भारतीय मंत्री ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की है।

पीएम मोदी ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को लेकर कहा, 'हम दो साल से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखे गए सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं।' उन्होंने कहा, 'उनकी रिहाई उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अथक शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत संकल्प के प्रति सम्मान है।' उन्होंने लिखा, 'हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं।'

