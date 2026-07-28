NTA में जब 34 पद ही स्वीकृत तो 47 पर ऐक्शन कैसे लिया? ये बिल आपकी नाकामी का स्मारक: गौरव गोगोई
लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान सांसद गौरव गोगोई ने बिल की आलोचना करते हुए इसे सरकार की नाकामी का स्मारक बताया और एनटीए में स्वीकृत 34 पदों के बावजूद 47 लोगों पर कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठाए।
लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल की आलोचना करते हुए इसे सरकार की नाकामी का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि एनटीए में स्वीकृत पद सिर्फ 34 हैं, फिर 47 लोगों पर कार्रवाई कैसे हुई? उन्होंने सरकार से इन 47 लोगों का पूरा ब्यौरा मांगा। गोगोई ने आरोप लगाया कि एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया, लेकिन चेयरमैन को बरकरार रखा गया। उन्होंने चेयरमैन को एक विशेष संगठन से जोड़ते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भी उनके कार्यकाल में धांधली के आरोप लगे थे। शिक्षा विभाग में सुधार न करने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के लिए यह विभाग महत्वपूर्ण है, इसलिए विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
इस दौरान गोगोई ने प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पर ध्यान देने वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा कि दो साल पहले गठित राधाकृष्णन समिति का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा काम हुआ होता तो दो साल बाद पेपर लीक की घटनाएं क्यों हुईं। बिल को सिर्फ दिखावे का संशोधन विधेयक बताते हुए उन्होंने कहा कि दो साल पहले भी ऐसे ही दावे किए गए थे। उन्होंने 2024 नीट पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए कहा कि चार्जशीट में नामित 46 में से 44 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मास्टरमाइंड बताए गए संजीव मुखिया 11 महीने फरार रहने के बाद गिरफ्तार हुआ और अब उसे क्लीन चिट मिल गई। गोगोई ने अन्य आरोपियों अमित कुमार बरुआ और अमित कुमार सिंह समेत कई नाम गिनाए और कहा कि पिछला कानून भी विफल रहा और नया कानून भी उसी मंशा से लाया जा रहा है, जो विफल होगा।
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए गोगोई ने पुलिसिया कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलीं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा गया। उन्होंने एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर हमले का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से जवाब मांगा। गोगोई ने कहा कि यह बिल इसलिए लाया गया क्योंकि पुलिस आंदोलन को कुचल नहीं पाई। इस दौरान बिहार में एके-47 के इस्तेमाल का भी उन्होंने जिक्र किया, और सरकार से जवाब मांगा।
शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने छात्र आत्महत्याओं का आंकड़ा एक लाख से अधिक बताया और कहा कि सिर्फ सजा बढ़ाने से शिक्षा नहीं सुधरेगी। धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने वसीम बरेलवी की कविता का पाठ करते हुए कहा कि डर गायब हो गया है और लोकतंत्र की ताकत दिखी है। गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा के जरिए युवाओं को दल का वोटर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, न कि चुनौतियों के लिए तैयार करने पर।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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