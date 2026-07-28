NTA में जब 34 पद ही स्वीकृत तो 47 पर ऐक्शन कैसे लिया? ये बिल आपकी नाकामी का स्मारक: गौरव गोगोई

लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान सांसद गौरव गोगोई ने बिल की आलोचना करते हुए इसे सरकार की नाकामी का स्मारक बताया और एनटीए में स्वीकृत 34 पदों के बावजूद 47 लोगों पर कार्रवाई किए जाने पर सवाल उठाए।

लोकसभा में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बिल की आलोचना करते हुए इसे सरकार की नाकामी का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि एनटीए में स्वीकृत पद सिर्फ 34 हैं, फिर 47 लोगों पर कार्रवाई कैसे हुई? उन्होंने सरकार से इन 47 लोगों का पूरा ब्यौरा मांगा। गोगोई ने आरोप लगाया कि एनटीए के महानिदेशक को हटाया गया, लेकिन चेयरमैन को बरकरार रखा गया। उन्होंने चेयरमैन को एक विशेष संगठन से जोड़ते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भी उनके कार्यकाल में धांधली के आरोप लगे थे। शिक्षा विभाग में सुधार न करने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के लिए यह विभाग महत्वपूर्ण है, इसलिए विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

इस दौरान गोगोई ने प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पर ध्यान देने वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा कि दो साल पहले गठित राधाकृष्णन समिति का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा काम हुआ होता तो दो साल बाद पेपर लीक की घटनाएं क्यों हुईं। बिल को सिर्फ दिखावे का संशोधन विधेयक बताते हुए उन्होंने कहा कि दो साल पहले भी ऐसे ही दावे किए गए थे। उन्होंने 2024 नीट पेपर लीक मामले का हवाला देते हुए कहा कि चार्जशीट में नामित 46 में से 44 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मास्टरमाइंड बताए गए संजीव मुखिया 11 महीने फरार रहने के बाद गिरफ्तार हुआ और अब उसे क्लीन चिट मिल गई। गोगोई ने अन्य आरोपियों अमित कुमार बरुआ और अमित कुमार सिंह समेत कई नाम गिनाए और कहा कि पिछला कानून भी विफल रहा और नया कानून भी उसी मंशा से लाया जा रहा है, जो विफल होगा।

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए गोगोई ने पुलिसिया कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलीं, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा गया। उन्होंने एक बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर हमले का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री से जवाब मांगा। गोगोई ने कहा कि यह बिल इसलिए लाया गया क्योंकि पुलिस आंदोलन को कुचल नहीं पाई। इस दौरान बिहार में एके-47 के इस्तेमाल का भी उन्होंने जिक्र किया, और सरकार से जवाब मांगा।