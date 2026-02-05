Hindustan Hindi News
पाकिस्तानी बैंक में हैं गौरव गोगोई के परिवार के खाते, हिमंता बिस्वा सरमा का कांग्रेस नेता पर बड़ा हमला

संक्षेप:

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई पर फिर हमला बोला है। अपने ताजा बयान में हिमंता ने आरोप लगाया है कि गौरव के परिवार के पाकिस्तान में ‘संचालित’ बैंक में खाते हैं।

Feb 05, 2026 09:45 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुवाहाटी
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई पर फिर हमला बोला है। अपने ताजा बयान में हिमंता ने आरोप लगाया है कि गौरव के परिवार के पाकिस्तान में ‘संचालित’ बैंक में खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यक्रम से इतर शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए यह भी आरोप लगाया कि राज्य कांग्रेस मुख्यालय ‘राजीव भवन’ ‘असमिया विरोधी गतिविधियों’ का अड्डा बन गया है। इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

ऐसा व्यक्ति कितना खतरनाक
सरमा ने पत्रकारों से कहा कि गौरव गोगोई से पूछिए कि उनके परिवार के पाकिस्तानी बैंकों में कितने खाते हैं। उनके परिवार के बैंक खाते अब भी पाकिस्तान में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे फिलहाल केवल संकेत दे रहे हैं, जबकि विस्तृत जानकारी आठ फरवरी को एक पत्रकार वार्ता के दौरान साझा की जाएगी। असम के सीएम ने कहा कि जिसका बैंक खाता पाकिस्तान में हो, जरा सोचिए कि ऐसा व्यक्ति कितना खतरनाक हो सकता है।

पत्नी के आईएसआई से संबंधों पर हमला
असम के मुख्यमंत्री और भाजपा ने लोकसभा सांसद गोगोई पर उनकी पत्नी के पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमला बोला। उनका यह भी दावा है कि कांग्रेस नेता के पड़ोसी देश से सीधे तौर पर संबंध हैं। उन्होंने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल गोगोई के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई के संबंध में औपचारिक निर्णय सात फरवरी को लेगा। विशेष जांच दल (एसआईटी) की अधिकतर रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए आठ फरवरी को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी।

गौरव गोगोई के आरोपों पर क्या बोले
गोगोई द्वारा बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में सरमा के परिवार के राज्य भर में लगभग 3,960 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाए जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मीडिया को संबोधित करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने बुधवार को भी एक्स पर लिखा था कि मेरे बारे में दिए गए झूठे, मनगढ़ंत और मानहानिकारक बयानों के लिए नौ फरवरी को जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल, गौरव गोगोई और देबब्रत सैकिया के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मानहानि कार्यवाही शुरू करुंगा।

गौरव गोगोई ने क्या कहा था
इससे पहले बुधवार को कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनके परिवार ने पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा (3,960 एकड़ से अधिक) जमीन पर कब्जा किया हुआ है। गोगोई ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह भी दावा किया कि सरमा ने इसी भूमि घोटाले को छिपाने के लिए उनके (गोगोई के) कथित पाकिस्तानी संबंधों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है, क्योंकि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में यह बढ़ सकता है।

