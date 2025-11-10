लॉरेंस बिश्नोई, नंदू गैंग को झटका; 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमेरिका और जॉर्जिया में गिरफ्तार
संक्षेप: अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले दिनों में उसे भी भारत निर्वासित किया जाएगा। इसे पकड़ने के लिए एक मिलाजुला अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन चलाया गया।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हरियाणा के 2 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को विदेशी धरती पर हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया में पकड़ा गया है। हरियाणा पुलिस की एक टीम जॉर्जिया पहुंच चुकी है, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। गर्ग के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है।
यह गैंगस्टर गुरुग्राम में बहुजन समाज पार्टी के एक नेता की हत्या के मामले में नामजद होने के बाद जॉर्जिया भाग गया था। वह नंदू गैंग के साथ मिलकर फिरौती का सिंडिकेट चला रहा था। दूसरी ओर, अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले दिनों में उसे भी भारत निर्वासित किया जाएगा। दोनों को पकड़ने के लिए एक मिलाजुला अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन चलाया गया।
हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला नेटवर्क
पुलिस जांच में पता चला कि भानु राणा का अपराधी नेटवर्क हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैला हुआ है। राणा हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। इससे पहले पंजाब में हुए ग्रेनेड हमले की जांच में भी उसका नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि अमेरिका में मौजूद उसके कई साथी अभी भी इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। भानु राणा के कई सहयोगियों को पहले ही भारत में गिरफ्तार किया जा चुका है। ताजा गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गैंग से जुड़े कुछ और लोग भी अरेस्ट हो सकते हैं।