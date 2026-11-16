अमिताभ बच्चन और अभिषेक को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों की खुली धमकी: बुलेटप्रूफ कांच में भी छिप जाओ, दोनों को मारेंगे

गोल्डी ढिल्लों ने अपनी फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से उसके दो साथियों- विकास ठाकुर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसने सिख समुदाय के खिलाफ बोलने वालों को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। खुद को गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों बताने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर बच्चन पिता-पुत्र को सीधे तौर पर निशाना बनाया है। इस धमकी ने फिल्म इंडस्ट्री और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्डी ढिल्लों ने अपनी फेसबुक पोस्ट में दावा किया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से उसके दो साथियों- विकास ठाकुर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसने सिख समुदाय के खिलाफ बोलने वालों को भी अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।

'बुलेटप्रूफ सुरक्षा भी नहीं बचा पाएगी' अमिताभ और अभिषेक बच्चन का नाम लेते हुए ढिल्लों ने बेहद खौफनाक धमकी दी है। उसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अमिताभ और अभिषेक चाहे बुलेटप्रूफ कांच या घेरे के पीछे छिप जाएं, वह उन्हें बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बावजूद गोली मारकर खत्म कर देगा।

एक दिन पहले ही 'जलसा' के बाहर हमले की साजिश हुई थी नाकाम यह ताजा धमकी अमिताभ बच्चन को ईमेल के जरिए मिली तीन बम धमकियों के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 15 नवंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो कथित शूटरों- विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीपक सिंह उर्फ दीप को गिरफ्तार किया था।

पुलिस के अनुसार, ये दोनों शूटर मुंबई स्थित अमिताभ बच्चन के आवास 'जलसा' पर हमले की साजिश रच रहे थे। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि यह हमला कथित तौर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अमिताभ बच्चन से जुड़े पुराने बयानों के विरोध में प्लान किया गया था, हालांकि महानायक इन आरोपों को हमेशा से सिरे से खारिज करते रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है और बच्चन परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है।

अमिताभ बच्चन का पोस्ट- 'बच गए' इससे पहले अमिताभ बच्चन की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने X पर सिर्फ दो शब्द लिखे- 'बच गए'। इसके बाद लोग इस पोस्ट का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट कर उनसे पोस्ट का संदर्भ बताने की अपील की है। इस पोस्ट को 13 लाख से ज्यादा इंप्रेशन मिले हैं और इस पर कई रीपोस्ट और प्रतिक्रियाएं आई हैं।

कुछ लोगों ने अमिताभ की इस पोस्ट को विदेश में बैठे एक गैंगस्टर से जुड़े दो कथित शार्पशूटरों की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक को मुंबई में रुकने का निर्देश दिया गया था, ताकि बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता के घर के बाहर फायरिंग की जा सके। बाद में उस अभिनेता की पहचान अमिताभ बच्चन के तौर पर हुई।