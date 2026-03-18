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10वीं की छात्रा के पीछे पड़ गई गैंग, घर में घुस गए; तमिलनाडु में खुलेआम गुंडागर्दी

Mar 18, 2026 12:49 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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घटना सोमवार को तिरुत्तानी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कम से कम 10 लोगों के एक गैंग ने परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को जमकर परेशान किया। इस दौरान छात्रा को परीक्षा केंद्र से लेकर लौट रहे उसके भाई ने विरोध किया, तो शोहदों ने जमकर उत्पात मचाया।

10वीं की छात्रा के पीछे पड़ गई गैंग, घर में घुस गए; तमिलनाडु में खुलेआम गुंडागर्दी

तमिलनाडु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गैंग ने 10वीं कक्षा की छात्रा का पीछा कर उसके घर में तोड़ फोड़ कर दी। कम से कम 10 लोगों की इस गैंग का आतंक यहीं नहीं थमा, खबर है कि घर के बाहर जमकर हंगामा और बाइक स्टंट किए। हालांकि, ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

भाई बचाने आया, तो भड़के शोहदे

घटना सोमवार को तिरुत्तानी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कम से कम 10 लोगों के एक गैंग ने परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को जमकर परेशान किया। इस दौरान छात्रा को परीक्षा केंद्र से लेकर लौट रहे उसके भाई ने विरोध किया, तो शोहदों ने जमकर उत्पात मचाया। गैंग लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई और अंदर तोड़ फोड़ कर दी। साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया।

हथियारों से लैस थे बदमाश

गैंग हथौड़ों से लैस था और पीड़ित के घर की खिड़कियां तोड़ दीं। साथ ही पथराव किया। इस दौरान पास के अन्य घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घरों के बाहर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। उन्हें ग्रामीण पकड़ने भी पहुंचे थे, लेकिन बदमाश मौका देखकर भाग निकले।

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ये हुए गिरफ्तार

तिरुत्तानी पुलिस ने 22 साल के किशोर, 19 साल के अरुण कुमार, 26 साल के विजय, 19 साल के परगुनाम और 26 वर्षीय मगनाथन को गिरफ्तार किया है। ये सभी वीसीआर कंडीगई गांव के रहने वाले हैं। वहीं, पांच अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि कक्षा 10वीं की छात्रा सोमवार दोपहर वीरगनालुर बस से आ रही थी।

खबर है कि जब वह उसका भाई यात्रा कर रहे थे, तब कुछ युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। गैंग के बवाल मचाने के बाद ग्रामीणों ने तिरुत्तानी-आरके पेट राज्यमार्ग पर चक्काजाम कर दिया था और गिरफ्तारी की मांग की थी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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