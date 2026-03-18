10वीं की छात्रा के पीछे पड़ गई गैंग, घर में घुस गए; तमिलनाडु में खुलेआम गुंडागर्दी
घटना सोमवार को तिरुत्तानी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कम से कम 10 लोगों के एक गैंग ने परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को जमकर परेशान किया। इस दौरान छात्रा को परीक्षा केंद्र से लेकर लौट रहे उसके भाई ने विरोध किया, तो शोहदों ने जमकर उत्पात मचाया।
तमिलनाडु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गैंग ने 10वीं कक्षा की छात्रा का पीछा कर उसके घर में तोड़ फोड़ कर दी। कम से कम 10 लोगों की इस गैंग का आतंक यहीं नहीं थमा, खबर है कि घर के बाहर जमकर हंगामा और बाइक स्टंट किए। हालांकि, ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
भाई बचाने आया, तो भड़के शोहदे
घटना सोमवार को तिरुत्तानी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कम से कम 10 लोगों के एक गैंग ने परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को जमकर परेशान किया। इस दौरान छात्रा को परीक्षा केंद्र से लेकर लौट रहे उसके भाई ने विरोध किया, तो शोहदों ने जमकर उत्पात मचाया। गैंग लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई और अंदर तोड़ फोड़ कर दी। साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया।
हथियारों से लैस थे बदमाश
गैंग हथौड़ों से लैस था और पीड़ित के घर की खिड़कियां तोड़ दीं। साथ ही पथराव किया। इस दौरान पास के अन्य घरों को भी नुकसान पहुंचा है। घरों के बाहर खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। उन्हें ग्रामीण पकड़ने भी पहुंचे थे, लेकिन बदमाश मौका देखकर भाग निकले।
ये हुए गिरफ्तार
तिरुत्तानी पुलिस ने 22 साल के किशोर, 19 साल के अरुण कुमार, 26 साल के विजय, 19 साल के परगुनाम और 26 वर्षीय मगनाथन को गिरफ्तार किया है। ये सभी वीसीआर कंडीगई गांव के रहने वाले हैं। वहीं, पांच अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि कक्षा 10वीं की छात्रा सोमवार दोपहर वीरगनालुर बस से आ रही थी।
खबर है कि जब वह उसका भाई यात्रा कर रहे थे, तब कुछ युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। गैंग के बवाल मचाने के बाद ग्रामीणों ने तिरुत्तानी-आरके पेट राज्यमार्ग पर चक्काजाम कर दिया था और गिरफ्तारी की मांग की थी।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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