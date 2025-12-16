1 करोड़ का बीमा, जिंदा जलता इंसान... इधर गर्लफ्रेंड से चैट, लातूर में बेरहमी की हदें पार

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, चव्हाण ने नशे में धुत गोविंद यादव को लिफ्ट दी, खाना खिलाने के बाद कार में सुला दिया और फिर उसे ड्राइवर सीट पर बैठाकर कार में आग लगा दी। इसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए चव्हाण ने अपना ब्रेसलेट यादव के पास छोड़ दिया था।

महाराष्ट्र के लातूर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपना कर्ज उतारने के लिए खुद की मौत की झूठी कहानी रच दी। इतना ही नहीं, घटना असली लगे इसलिए किसी और की हत्या कर दी। हालांकि, गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश के कारण आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वारदात को रविवार को अंजाम दिया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लातूर के औसा तालुका में पुलिस को एक जली हुई कार में पूरी तरह से झुलसा शव होने की खबर मिली। जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की और कार के मालिक का पता लगाया। तब पुलिस को पता चला कि मालिक ने अपने रिश्तेदार को कार दी हुई है। उस रिश्तेदार की पहचान गणेश चव्हाण के रूप में हुई। चव्हाण पेशे से बैंक रिकवरी एजेंट था।

पुलिस ने जब चव्हाण की खोज की, तो बताया गया कि वह घर नहीं आया है और फोन भी बंद है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती रूप से लगा कि मरने वाला शख्स चव्हाण ही था, लेकिन जांच में और तथ्य सामने आए। सोमवार को पुलिस को लगने लगा था कि सारी बातें सही नहीं लग रही हैं और ऐसे में उन्होंने चव्हाण के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। तब पुलिस को उसके किसी महिला के साथ रिश्ते में होने की बात पता लगी।

चैट ने खोली पोल एनडीटीवी के अनुसार, लातूर पुलिस अधीक्षक अमोल ताम्बे ने कहा, 'जब महिला से पूछताछ की गई, तो हमने पता चला कि घटना के बाद गणेश चव्हाण उससे मैसेज पर बात कर रहा था और किसी अन्य नंबर से चैट कर रहा था।' ऐसे में पुलिस पता लगाने में जुट गई कि जिसे वो मरा हुआ मान रहे थे, वह तो जिंदा निकला। तो फिर शव किसका है। पुलिस ने दूसरे नंबर का पता किया और ट्रेस कर कोल्हापुर और विजयदुर्ग पहुंची। यहां से चव्हाण को हिरासत में ले लिया गया।

तो फिर कार में कौन था शनिवार को चव्हाण ने तुलजापुर टी जंक्शन से गोविंद यादव नाम के शख्स को लिफ्ट दी। कहा जा रहा है कि उस समय यादव नशे में था और चव्हाण को इस बात का फायदा मिला। पुलिस के मुताबिक, चव्हाण ने नशे में धुत गोविंद यादव को लिफ्ट दी, खाना खिलाने के बाद कार में सुला दिया और फिर उसे ड्राइवर सीट पर बैठाकर कार में आग लगा दी। इसके बाद वह फरार हो गया।

पुलिस को गुमराह करने के लिए चव्हाण ने अपना ब्रेसलेट यादव के पास छोड़ दिया था।