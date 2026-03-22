वजन बढ़ा तो नहीं उड़ा पाएंगे विमान, चालक दल के लिए बेहद सख्त नियम लागू करने जा रहा एयर इंडिया
एयर इंडिया अपने पायलटों और क्रू मेंबर्स के लिए 1 मई से नई नीति लागू करने जा रहा है। इसके तहत ओवरवेट या फिर अंडरवेट चालक दल के सदस्यों को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके लिए मानक तय कर दिया गया है।
एयर इंडिया अपने पायलटों और चालक दल के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। नई फिटनेस नीति 1 मई से लागू की जाएगी। इसके तहत उड़ान से पहले और बाद में फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। अगर चालक दल के किसी भी सदस्य का वजन बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के मुताबिक नहीं पाया जाता है तो उसे विमान उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजन ठीक करने के बाद ही वह विमान में उड़ान भर पाएगा।
यह नियम सभी परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल केबिन क्रू पर लागू किया जाएगा। अगर कोई ओवरवेट पाया जाता है तो उसे रोस्टर से हटाया जाएगा और उसके भुगतान में भी कटौती की जाएगी। एयरलाइन का कहना है कि जिस तरह का कार्य केबिन क्रू को करना होता है, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। एयरलाइन की तरफ से कहा गया कि केबिन क्रू को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सामान्य बीएमआई में रहना चाहिए। अगर कोई बार-बार इसमें खरा नहीं उतरता है तो उसपर सख्त कार्रवाई होगी।
कितना होना चाहिए बीएमआई
नए नियम के मुताबिक बीएमआई की रेंज 18 से 24.9 रखी गई है। 24.9 से ज्यादा बीएमआई वाले शख्स को ओवरवेट कहा जाएगा और 18 से नीचे वाले को अंडरवेट कैटिगरी में रखा जाएगा। उड़ान के पहले और बाद में एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स का बीएमआई चेक किया जाएगा।
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सुरक्षा की लिहाज से ही यह नई नीति बनाई गई है। इससे चालक दल के सदस्यों को भी लंबे समय तक काम करने में आसानी होगी। जो भी क्रू मेंबर अंडरवेट पाया जाएगा उसे सात दिन के मेडिकल इवैलुएशन के लिए भेजा जाएगा। इसका खर्च उसे ही वहन करना होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसे फंक्शनल असेसमेंट क्लियर करना होगा। अगर फंक्शनल असेसमेंट क्लियर नहीं हो पाता है तो इसे पास करने तक उसेक भुगतान में कटौती की जाएगी।
ईरान संकट के बीच क्या है एअर इंडिया की योजना
एयर इंडिया समूह ने रविवार को पश्चिम एशिया के लिए और वहां से कुल 50 उड़ानों के परिचालन की योजना बनायी है। एयरलाइंस ने एक अपडेट में बताया कि वह अपनी सहायक इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ आज सऊदी अरब के जेद्दा और ओमान की राजधानी मस्कट के लिए कुल 20 नियमित उड़ानों का परिचालन करेगी। इसके अलावा पश्चिम एशिया के विभिन्न शहरों से 30 विशेष उड़ानों (दोनों तरफ की मिलाकर) के परिचालन की योजना है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट की दिल्ली, कोच्चि, मुंबई और कन्नूर के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी। एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली और मुबंई से जेद्दा के लिए होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस सऊदी अरब की राजधानी रियाद से बेंगलुरु और मेंगलुरु के लिए एक-एक और कोझिकोड़ के लिए दो उड़ानों का परिचालर कर रही है। सऊदी अरब के दम्मम से भी कोझिकोड़ के लिए उसकी एक उड़ान होगी। समूह की सभी विशेष उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से होंगी। एयर इंडिया दुबई से दिल्ली के लिए एक उड़ान का परिचालन कर रही है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें