'कई भारतीयों की जान गई', पीएम मोदी ने नाविकों का मुद्दा जी-7 में ट्रंप के सामने उठाया

पीएम मोदी ने जी-7 देशों की बैठक में कहा, 'वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित बने रहें।'

ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 समिट में उठाया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत जी-7 नेताओं की बैठक में कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। जी-7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में रुकावटों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है और कई भारतीय नागरिकों की जान गई है।

पिछले हफ्ते ओमान के तट पर एक वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी सेना के हमले में चालक दल के 3 भारतीय सदस्यों की मौत से भारत में गुस्सा बढ़ा हुआ है। इस बीच, पीएम मोदी ने समुद्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत से एक दिन पहले यह मुद्दा उठाया। 'नई साझेदारियां तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से बनाने' के विषय पर यह सत्र आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'हम पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष के कारण क्षेत्र में हमारे मित्र देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है।'

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या बोले पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में रुकावटों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, 'यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें जो वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए सभी देशों को जोड़ते हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।' अपने संबोधन में, भू-राजनीतिक उथल-पुथल और घटनाक्रमों पर चर्चा करते हुए मोदी ने देशों के बीच भरोसे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति खनिज, तकनीक या बाजार नहीं, बल्कि आपसी भरोसा है।