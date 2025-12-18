विकसित भारत- जी राम जी विधेयक को लोकसभा से मिली मंजूरी, विपक्ष ने फाड़कर फेंकी बिल की कॉपी

संक्षेप: लोकसभा ने मनरेगा का नाम बदलने समेत कई प्रावधानों में बदलाव करने वाले विकसित भारत- जी राम जी विधेयक को पारित कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को सदन में रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा भी लगातार जारी रहा।

लोकसभा ने मनरेगा का नाम बदलने समेत कई प्रावधानों में बदलाव करने वाले विकसित भारत- जी राम जी विधेयक को पारित कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को सदन में रखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में जिस समय विधेयक पर मतदान हो रहा था, उसी समय कई विपक्षी सांसदों ने कागज के टुकड़े फेंके। शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक के पक्ष में कहा कि मनरेगा स्कीम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी। अब योजना में बदलाव होने से इसमें करप्शन को कम किया जा सकेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राम राज्य तो उनका ही सपना था। उन्होंने कहा कि बापू तो आज भी हम लोगों के बीच जिंदा हैं। इसलिए उनके नाम को हटाने की कोई बात ही नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष कभी जनता की आवाज नहीं सुनता है और वे सिर्फ अपनी ही कहते और सुनते हैं। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए बहुत कम समय दिया गया। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अब राज्य सरकारों की हिस्सेदारी बढ़ाने से भ्रष्टाचार कम करने में सहायता मिलेगी।