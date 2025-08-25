सिद्धारमैया और शिवकुमार के संघर्ष के बीच तीसरा नेता मारेगा बाजी? किस आयोजन के कर्नाटक में चर्चे

इस आयोजन के नाम की भी राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा है। इसका नाम था- परमोत्सव। इस आयोजन को परमेश्वर की ओर से ताकत दिखाने के समारोह के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान मंत्री के तमाम समर्थक, संत, दलित नेता और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद थे।

क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता संघर्ष में एक नया चेहरा जुड़ गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश के मुख्य शहर मैसुरू में एक आयोजन हुआ है, जिसमें राज्य के होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर का सम्मान किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए थे। यही नहीं इस आयोजन के नाम की भी राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा है। इसका नाम था- परमोत्सव। इस आयोजन को परमेश्वर की ओर से ताकत दिखाने के समारोह के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान मंत्री के तमाम समर्थक, संत, दलित नेता और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद थे।

इस मौके पर जी. परमेश्वर भी उपस्थित थे। इसलिए इस कार्यक्रम को सिर्फ यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि जी. परमेश्वर के समर्थकों ने ही आयोजित किया था। इस मामले में जब परमेश्वर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह आयोजन मेरे कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया था। वह मुझे सम्मानित करने के लिए एक आयोजन करना चाहते थे। मैं वहां मौजूद रहा क्योंकि लोगों की ऐसी इच्छा थी। उनके बिना तो हम राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनकी इच्छा के तहत वहां रहा। उन्होंने ही कार्यक्रम का नाम भी चुना था। मैं उनके प्यार का कर्जदार हूं। इसलिए मैं यहां आया।

यह मौका परमेश्वर के जन्मदिन का था। हालांकि 74 साल के परमेश्वर के जन्मदिन को कभी इस तरह से नहीं मनाया गया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में एम. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की रस्साकशी के बीच परमेश्वर का नाम भी चर्चा में रहा है। यहां तक कि जब पिछली बार कांग्रेस जीती तो सीएम पद के लिए भी उनका नाम जोरों से चर्चा में रहा था। दलित बिरादरी से आने वाले परमेश्वर को मौका देकर कांग्रेस देश भर में संदेश भी देने की कोशिश करती रही है। हालांकि सीएम की रेस में वह कभी मुख्यधारा के कैंडिडेट नहीं रहे, लेकिन दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा जैसे हालात में वह बाजी मार भी सकते हैं।