g parameshwara entry amid dk shivakumar and siddaramiah tussle सिद्धारमैया और शिवकुमार के संघर्ष के बीच तीसरा नेता मारेगा बाजी? किस आयोजन के कर्नाटक में चर्चे, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsg parameshwara entry amid dk shivakumar and siddaramiah tussle

सिद्धारमैया और शिवकुमार के संघर्ष के बीच तीसरा नेता मारेगा बाजी? किस आयोजन के कर्नाटक में चर्चे

इस आयोजन के नाम की भी राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा है। इसका नाम था- परमोत्सव। इस आयोजन को परमेश्वर की ओर से ताकत दिखाने के समारोह के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान मंत्री के तमाम समर्थक, संत, दलित नेता और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद थे।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुMon, 25 Aug 2025 08:18 PM
share Share
Follow Us on
सिद्धारमैया और शिवकुमार के संघर्ष के बीच तीसरा नेता मारेगा बाजी? किस आयोजन के कर्नाटक में चर्चे

क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के सत्ता संघर्ष में एक नया चेहरा जुड़ गया है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश के मुख्य शहर मैसुरू में एक आयोजन हुआ है, जिसमें राज्य के होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर का सम्मान किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए थे। यही नहीं इस आयोजन के नाम की भी राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा है। इसका नाम था- परमोत्सव। इस आयोजन को परमेश्वर की ओर से ताकत दिखाने के समारोह के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान मंत्री के तमाम समर्थक, संत, दलित नेता और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद थे।

इस मौके पर जी. परमेश्वर भी उपस्थित थे। इसलिए इस कार्यक्रम को सिर्फ यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि जी. परमेश्वर के समर्थकों ने ही आयोजित किया था। इस मामले में जब परमेश्वर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह आयोजन मेरे कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया था। वह मुझे सम्मानित करने के लिए एक आयोजन करना चाहते थे। मैं वहां मौजूद रहा क्योंकि लोगों की ऐसी इच्छा थी। उनके बिना तो हम राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनकी इच्छा के तहत वहां रहा। उन्होंने ही कार्यक्रम का नाम भी चुना था। मैं उनके प्यार का कर्जदार हूं। इसलिए मैं यहां आया।

यह मौका परमेश्वर के जन्मदिन का था। हालांकि 74 साल के परमेश्वर के जन्मदिन को कभी इस तरह से नहीं मनाया गया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में एम. सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की रस्साकशी के बीच परमेश्वर का नाम भी चर्चा में रहा है। यहां तक कि जब पिछली बार कांग्रेस जीती तो सीएम पद के लिए भी उनका नाम जोरों से चर्चा में रहा था। दलित बिरादरी से आने वाले परमेश्वर को मौका देकर कांग्रेस देश भर में संदेश भी देने की कोशिश करती रही है। हालांकि सीएम की रेस में वह कभी मुख्यधारा के कैंडिडेट नहीं रहे, लेकिन दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा जैसे हालात में वह बाजी मार भी सकते हैं।

जी. परमेश्वर बोले- यह लड़ाई बाबासाहेब आंबेडकर के नाम की

परमेश्वर ने कहा कि मैं तो इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिनों में हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। यदि हम नहीं लड़े तो फिर यह हमारा ही नहीं बल्कि बाबासाहेब आंबेडकर का भी अपमान होगा। हमें उनका नाम लेकर संघर्ष करना होगा। गरीबों को उनके अधिकार दिलाने होंगे। समाज के पिछड़े लोगों को मुख्यधारा में लाना होगा। इस दौरान उनके नाम पर सीएम-सीएम के नारे भी लगे। इसके कारण भी इस आयोजन को सत्ता संघर्ष के एक नए केंद्र के उभरने के तौर पर भी देखा जा रहा है।