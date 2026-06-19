उद्धव गुट से टूटने को तैयार नहीं थे 2 सांसद, फिर शिंदे ने चला मास्टरस्ट्रोक; सबसे पहले कौन छिटका

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पार्टी के टूटने का सामना कर रहे हैं। 2022 में पार्टी और सिंबल छीनने वाले एकनाथ शिंदे एक बार फिर से उद्धव के घर में ऐक्शन लेने में कामयाब रहे हैं। बाल साहब ठाकरे की विरासत को लेकर लड़ाई तेज है।

Eknath Shinde masterstroke: महाराष्ट्र में बाल साहब ठाकरे की विरासत की लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। 2022 में ठाकरे परिवार से पार्टी और 'तीर कमान' वाला सिंबल हथियाने वाले एकनाथ शिंदे अब उद्धव के बाकी सांसदों को भी हथियाने में लगे हुए हैं। पार्टी द्वारा जारी की गई व्हिप के बाद भी उद्धव के यहां 6 सांसद अनुपस्थित रहे। इससे साफ हो गया कि एक बार फिर से उद्धव अपने सहयोगियों को साधने में नाकाम रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे एकनाथ शिंदे ने दो बार उद्धव की टीम को तोड़ लिया। इसका जवाब भी अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एकनाथ शिंदे ने कथित 'ऑपरेशन टाइगर' की तैयारी 2024 विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू कर दी थी। इसके बाद हाल ही में जब केंद्र सरकार को परिसीमन विधेयक पर हार का सामना करना पड़ा, तो शिंदे ग्रुप ने भाजपा नेताओं को भी इसके लिए तैयार कर लिया।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया 2024 से उद्धव के गुट को तोड़ने की तैयारी करके बैठे एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक के फेल होने के बाद से ही भाजपा नेताओं को भरोसा दिलाया कि उद्धव गुट के सांसदों को तोड़कर संसद में संख्या मजबूत की जा सकती है।

भाजपा नेतृत्व से मिली हरी झंडी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने 'ऑपरेशन टाइगर' एक्टिव कर दिया। सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव के माध्यम से उद्धव गुट के चार लोकसभा सांसदों नागेश पाटिल आस्तीकार, संजय जाधव, संजय देशमुख और बाबू साहेब वाघचक्रे को संदेश भेजे गए। इनकी तरफ से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद शिंदे सेना अगली तैयारी में लग गई।

चूंकि अगर केवल इन चार सांसदों को तोड़ा जाता, तो दल-बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता पर खतरा होता। इसलिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो और सांसदों को तोड़ा जाना आवश्यक था। इसके बाद शिंदे सेना ने धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर और संजय दीना पाटिल को भी मनाने की शुरुआत ही।

उद्धव खेमे से नाराज थे सांसद पार्टी सूत्रों के मुताबिक भले ही एकनाथ शिंदे ने इस बगावत को हवा दी हो, लेकिन इसकी आग खुद उद्धव गुट की तरफ से ही लगाई गई थी। पार्टी सांसद पहले से ही नेतृत्व तक पहुंच की कमी और धन की कमी को लेकर नाराज चल रहे थे। शिंदे सेना ने इसी बात का फायदा उठाया। बता दें, उद्धव गुट में सबसे पहले सांसद संजय जाधव ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी प्रदर्शित की थी। जनवरी से लेकर अब तक वह दो बैठकों में भी शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद नाराज होकर उद्धव ठाकरे ने उनके करीबियों को पार्टी के तमाम पदों से भी हटा दिया था। यहां से उद्धव ठाकरे और संजय जाधव के बीच में रिश्ते तनाव पूर्ण हो गए। सूत्रों की मानें, तो शिंदे की तरफ से संकेत मिलने के बाद जाधव ने ही बाकी सांसदों को मनाने की तैयारी की थी।

ओमराजे और संजय दीना पाटिल को मनाना सबसे मुश्किल रिपोर्ट्स के मुताबिक चार सांसद को एकनाथ शिंदे की पार्टी ने आसानी से तोड़ लिए, लेकिन दो सांसदों को तोड़ना आसान नहीं था। धाराशिव के सांसद उद्धव ठाकरे के वफादार माने जाते हैं। हालांकि, 2019 से लेकर 2022 के बीच शिंदे के साथ मजबूती के साथ काम करने की वजह से दोनों नेताओं के संबंध मजबूत थे। ऐसे में जब शिंदे ने स्वयं उनसे बात तो ओमराजे भी तैयार हो गए।

बता दें, संजय राउत ने दावा किया है कि ओमराजे को पार्टी बदलने पर उनके पिता के मर्डर के मामले में पक्ष में फैसला दिलाने का ऑफर दिया है।

इसके बाद मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल पर ध्यान केंद्रित किया गया। कांग्रेस के साथ रह चुके पाटिल एक बार फिर से पार्टी बदलने के लिए तैयार नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक, इसी बातचीत के दौरान पाटिल के सामने इस बात का जिक्र किया गया कि जब उनकी पत्नी पल्लवी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त उद्धव गुट का कोई भी नेता उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा था। इसके बाद धीरे-धीरे बैठकों का दौर शुरू हुआ और अंत में पाटिल भी शिवसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गए।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, एक बार जब सांसदों से बात पक्की हो गई तो उन्हें अंतिम बातचीत के लिए निजी विमानों से दिल्ली लाया गया और फिर पूरी बातचीत हुई।