Full Loyalty to Mamata But Skipped SIR Protest TMC MP Kalyan Banerjee give reason ममता बनर्जी के लिए पूरी निष्ठा, पर SIR के खिलाफ धरने में नहीं गया क्योंकि... अब क्या बोले कल्याण बनर्जी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFull Loyalty to Mamata But Skipped SIR Protest TMC MP Kalyan Banerjee give reason

ममता बनर्जी के लिए पूरी निष्ठा, पर SIR के खिलाफ धरने में नहीं गया क्योंकि... अब क्या बोले कल्याण बनर्जी

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। आगे बताया कि वे विपक्ष के एसआईआर के खिलाफ धरने में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था।

Gaurav Kala नई दिल्ली, भाषाTue, 12 Aug 2025 05:35 PM
share Share
Follow Us on
ममता बनर्जी के लिए पूरी निष्ठा, पर SIR के खिलाफ धरने में नहीं गया क्योंकि... अब क्या बोले कल्याण बनर्जी

टीएमसी की फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा से जुबानी जंग के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्हों ने एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। एक दिन बाद मामले में उनका बयान आया है। उन्होंने धरने में शामिल नहीं होने के पीछे की वजह का खुलासा किया है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल सीएम और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के प्रति मेरी निष्ठा अटूट है और हमेशा बनी रहेगी।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया कि वह सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं हुए। उन्होंने बताया कि उसी दिन उन्हें पार्टी की ओर से दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय में पेश होना था।

ये भी पढ़ें:समय की बर्बादी हैं महुआ मोइत्रा, फिर हमलावर हुए कल्याण बनर्जी; TMC में छिड़ी रार

दो अहम मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेशी

कल्याण बनर्जी ने बताया कि उन्हें SIR के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा। इसके चलते वह निर्वाचन आयोग के सामने धरने में नहीं पहुंच सके।

नए सांसद आवास के उद्घाटन में शामिल

संसदीय आवास समिति के सदस्य के रूप में बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए सांसद आवास परिसर के उद्घाटन में भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि 2014 से समिति के सदस्य के तौर पर उन्होंने सांसदों के लिए 184 फ्लैट निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए थे।

आलोचकों को दिया जवाब

बनर्जी ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग उन पर हमला करने का मौका तलाशते रहते हैं। “पिछले चुनाव में भी उन्होंने सारी चालें चलकर देख लीं, लेकिन मैं 1,75,000 मतों से जीता। ममता बनर्जी के प्रति मेरी निष्ठा अटूट है और हमेशा बनी रहेगी।”

पार्टी में बदलाव और मतभेद की खबरें

तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में मुख्य सचेतक पद से कल्याण बनर्जी का इस्तीफा स्वीकार कर काकोली घोष दस्तीदार को उनकी जगह नियुक्त किया। पार्टी सांसदों के बीच समन्वय की कमी के आरोपों के बाद बनर्जी ने संसद में तृणमूल सांसदों की उपस्थिति पर सवाल उठाए थे। उनकी पार्टी के अन्य सांसदों से मतभेद की भी खबरें सामने आई हैं।

TMC Mamata Banerjee Mahua Moitra
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।